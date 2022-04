Multimillonario vehículo se pasea en Tuxtla

Tuxtla Gutiérrez.-Uno de los 200 ejemplares creados en el mundo se encuentra en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y al ser un auto valuado en más de 4 millones de pesos no pudo pasar desapercibido por los ciudadanos de la capital quienes no dudaron y le tomaron fotografías para presumir en redes sociales, del conductor se sabe poco y es que nadie quiso pararlo para tomarle una fotografía a él y solamente se limitaron a hacerlo al vehículo. El Mercedes benz Clase G no tenía placas del lugar por lo cual se cree que es una persona foránea que está de paseo.

Sobre el conductor o conductora poco se sabe/ Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas

Desde las primeras horas de la tarde de este domingo habitantes de Tuxtla afirmaron ver uno de los vehículos más caros que existen para venta global y es que un automóvil de la marca Mercedes benz clase G apareció en la capital chiapaneca; fue a la altura del libramiento norte en donde varios ciudadanos comenzaron a expandir el rumor de que dicho auto se encontraba en la capital.

Sobre el conductor o conductora poco se sabe y es que al ser un carril de alta las fotografías que sacaron estaban muy movidas, además de que ninguno de los conductores quiso irrumpir en el camino del automóvil por lo que solo se limitaron a sacar fotografías del hecho.

Algunas personas comentan que el sujeto tiene una casa en club campestre y que lleva rato en Tuxtla Gutiérrez; sin embargo no se puede saber más información pues son de las pocas veces que se ha visto este automóvil en la ciudad.