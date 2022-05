Municipios en Chiapas tomaran posesión este 1 de junio al ganar elecciones

El 1 de junio tomarán posesión las autoridades municipales electas en los comicios extraordinarios del 3 de abril en los municipios de Venustiano Carranza, El Parral, Emiliano Zapata y Siltepec, en los cuatro territorios la situación es de calma, el 28 de abril el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH) resolvió las impugnaciones que le fueron presentadas, en todos los casos ratificó las determinaciones del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).

En los expediente TEECH/JDC/017/2022, y sus acumulados TEECH/JDC/018/2022, y TEECH/JDC/019/2022, promovido por ciudadanos y ciudadanas del municipio de Frontera Comalapa, se desechó la impugnación al actualizarse la causal de improcedencia consistente en que los medios presentados no contaron con la firma autógrafa y los promoventes no dieron cumplimiento al requerimiento de ratificar la firma de las demandas respectivas.

La secretaria general del Tribunal Electoral del Estado informó a la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) respecto del cumplimiento del acuerdo de sala del expediente SX-JDC- 6184/2022 y acumulados, toda vez que en ese municipio no hubo elecciones locales extraordinarias el 3 de abril, con ello, por lo tanto, el Consejo Municipal de Frontera Comalapa designado desde el 30 de septiembre del 2021 y en funciones desde el 1 de octubre de ese año, seguirá en el cargo.





En Frontera Comalapa y Honduras de la Sierra, seguirán los actuales concejos municipales / Foto: Archivo | El Heraldo de Chiapas

Denuncian en Honduras de la Sierra violencia política en materia de género





Mientras tanto, en Honduras de la Sierra el Concejo Municipal en funciones desde el 1 de octubre del año pasado seguirá en el cargo, así lo estableció el Congreso del Estado, en el decreto de este año en el que convocó a elecciones extraordinarias, el 3 de abril en este territorio tampoco se realizó jornada electoral extraordinaria, solo que los integrantes están confrontados y han dejado sola a la presidenta Elida Hernández Pérez.

Desde el pasado 19 de abril Elida Hernández envió un documento a la Secretaria General de Gobierno, Victoria Cecilia Flores Pérez, en el que da cuenta de la situación prevaleciente al interior del Concejo Municipal, integrantes del cabildo la excluyen de las reuniones del cabildo, denuncia que pretenden destituirla de su cargo, el regidor Omar Morales Figueroa, esposo de la ex candidata de Morena – PVEM, ayudó a que las elecciones no se celebraran en ese municipio, ayudando con gasolina y víveres a los ejidos para que participaran en la manifestación para impedir la elección.





Puedes leer: Sostienen TEPJF triunfo de comicios extraordinarios en Venustiano Carranza





La presidenta del concejo municipal de Honduras de la Sierra se queja ante las autoridades estatales que también actúa en su contra la concejal síndica, Amparo Guadalupe Ángel Galindo, y el concejal regidor Eladio Ángel Hernández, a la vez, se ha unido en su contra, dice en el texto, Miguel Pérez Robledo, ex candidato del Partido del Trabajo y Julián Pérez López, ex candidato del PRI.

“Durante el tiempo que he gobernado el municipio de Honduras de la Sierra he sido discriminada por ser mujer, por mi clase social, por mi edad, por las personas de mi cabildo antes mencionadas y ex candidatos antes mencionados”, expone.

Y expresa: “Como representante de los ciudadanos de nuestro municipio Honduras de la Sierra solicito la intervención inmediata de la Secretaría de Gobierno y del Congreso del Estado, para cambiar a todos los integrantes del cabildo que hoy presido, de no ser así los pobladores y ejidatarios se manifestarán para tener nuevas autoridades”.





Elida Hernández envió un documento a la Secretaria General de Gobierno, en el que da cuenta de la situación prevaleciente al interior del Concejo Municipal, donde la excluyen de las reuniones del cabildo / Foto: Elida Hernández





Elecciones en Venustiano Carranza





Mientras tanto, en Venustiano Carranza, donde el 6 de junio del 2021 no hubo elecciones locales y federales ordinarias, sí hubo elecciones locales extraordinarias 3 de abril de este año, se encuentra en aparente calma, ahí se dejaron de instalar 28 casillas, 3 con anticipación a la jornada electoral en Paraíso del Grijalva y 25 el día de la jornada electoral, sin embargo, en el expediente TEECH/JIN-M-EX/001/2022, y su acumulado TEECH/JIN-M-EX/002/2022, promovido por los partidos políticos Movimiento Ciudadano y Revolucionario Institucional, el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas validó la constancia de mayoría y validez de la elección de miembros del ayuntamiento de Venustiano Carranza, otorgada a la planilla de Morena y PVEM, y esta determinación fue avalada por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Por otra parte, en el expediente TEECH/JIN-M-EX/003/2022, promovido por el partido político Encuentro Solidario en contra de los resultados obtenidos en la elección extraordinaria para miembros del ayuntamiento en el municipio de Siltepec, el órgano jurisdiccional sostuvo los resultados a favor de la planilla del PRI, no se impugnó ante el TEPJF y deberá asumir el cargo el 1 de junio.





El 1 de junio tomarán posesión las autoridades municipales electas en los comicios extraordinarios en Venustiano Carranza, El Parral, Emiliano Zapata y Siltepec / Foto: Archivo | El Heraldo de Chiapas





En el estado, el órgano jurisdiccional resolvió la elección local extraordinaria en Emiliano Zapata a favor de la planilla de Morena y PVEM, en el expediente TEECH/JIN-M-EX/004/2022, y sus acumulados TEECH/JIN-M-EX/005/2022, TEECH/JIN-M-EX/006/2022, TEECH/JIN-M-EX/007/2022 y TEECH/JIN-MEX/008/2022, en las próximas horas se resolverá en la Sara Regional Xalapa del TEPJF, y de acuerdo con el representante del Movimiento de Regeneración Nacional, Martín Darío Cázarez Vázquez, la tendencia es que se sostendrán los resultados.

Las elecciones locales extraordinarias de El Parral, no se impugnaron, la situación es de calma, los resultados favorecieron a la planilla de Morena y PVEM, por lo tanto, de acuerdo con el calendario electoral, deberá tomar posesión el 1 de junio de este año, al igual que en Siltepec, Emiliano Zapata y Venustiano Carranza, y durarán en el cargo hasta el último día del mes de septiembre del 2024.