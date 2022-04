200 elementos de seguridad resguardan El Parral

Una fuerza de tarea superior a los 200 elementos de seguridad estatal, municipal y Guardia Nacional resguardan El Parral para el desarrollo de la jornada electoral extraordinaria de este domingo 3 de abril.

Los cuerpos policiales recorren las calles de la cabecera municipal y también los ejidos Jericó y El Retiro, la aspiración de los policías municipales es que todo transcurra en calma, se comunican por radio y hacen presencia cerca de las casillas para no caer en provocaciones.

Mientras que la presidencia municipal de El Parral está vacía, sin personal, solo un elemento femenil de la policía municipal que está al pendiente de la información de las coordinaciones policiales para cubrir todos los sectores de la cabecera municipal y las comunidades rurales para que la jornada electoral extraordinaria transcurra en paz.

Cuerpos policiales recorren las calles de la cabecera municipal y ejidos para prevalecer la calma en esta jornada electoral en El Parral

La agente de la policía municipal de El Parral no reporta incidentes durante el desarrollo de la jornada electoral, los elementos que saldrían franco este domingo participan en las tareas de seguridad, no hay incidentes de ningún tipo, el Concejo Municipal de El Parral no está en sus oficinas.

La presidenta del Concejo Municipal Nadia Ruth Tipacamú Ramírez, no está en el Palacio Municipal, tampoco los demás integrantes, solo el elemento femenil recibe comunicación por radio y a la vez, se entera de los movimientos de los patrullajes.

Hasta ahora no ha habido la necesidad de la intervención de la policía por algún acto de violencia por las elecciones, todo transcurre en paz y la uniformada dice que ojalá entienda la sociedad que todo debe transcurrir en paz, una vez pasando las elecciones los ahora candidatos se llevarán bien, quien gane asumirá el cargo el 1 de junio y ahí concluirá funciones el Concejo Municipal de El Parral.

El parque central se encuentra sin gente, ni una persona está presente, el transporte moto taxi con poca gente circulan las calles, mientras las casillas siguen abarrotadas en espera de que el electorado ejerza su derecho al voto.