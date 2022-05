4 ejidos de Honduras de la Sierra manifiestan su regreso a Siltepec

Los ejidos Angel Díaz, Pablo Galeana, Santo Domingo la Cascada y Cerro Perote del municipio de Honduras de la Sierra ratifican su postura de no pertenecer a este municipio y alertan que no dejarán trabajar al concejo municipal actual, ni a un segundo que el Congreso del Estado pudiera conformar en los próximos días, la exigencia es que se resuelva la situación jurídica, legal y política de estas cuatro comunidades.

“No permitiremos el nuevo concejo municipal de Honduras de la Sierra, no permitiremos que trabaje, no permitiremos elecciones en Honduras de la Sierra, no permitiremos trabajar al nuevo concejo municipal de Honduras de la Sierra, hasta que no se resuelva el problema de los cuatro ejidos, no estamos comprometidos a apoyar ningún candidato de Honduras de la Sierra”, manifiestan a través de un video.





Que sean sabedores los candidatos de Honduras de la Sierra que los cuatro ejidos no estamos con ellos y manifestamos nuestra inconformidad para que el Congreso del Estado y Secretaría de Gobierno, que les quede claro que en el nuevo concejo municipal en Honduras de la Sierra no lo permitiremos porque ya muy pronto iremos otra vez a Honduras de la Sierra a hacer otra huelga, a hacer escándalo, explican.

Si la vez pasada fue menos ahora va a ser mayor, tres veces más, entonces, invitamos a todos los compañeros de los 4 ejidos a unirnos y seguir nuestra lucha, nunca nos cansaremos hasta lograrlo, no queremos pertenecer más a Honduras de la Sierra, queremos seguir perteneciendo a nuestro municipio de origen, Siltepec es nuestro derecho y queremos que nos escuchen y atiendan, enfatizan.





En Siltepec hay el respaldo hacia estos cuatro ejidos, les manifiestan que si regresan son bienvenidos les dan todo su respaldo y no han recibido ningún apoyo gubernamental, federal, estatal o municipal, y se declaran en desobediencia al concejo municipal, alertan que no permitirán la designación de nueva autoridad municipal.

En el 2020 el Congreso del Estado designó la primera autoridad en Honduras de la Sierra un concejo municipal, su primera elección constitucional sería el 6 de junio del 2021, sin embargo, no lo permitieron sus habitantes y el poder legislativo designó el 30 de septiembre del 2021 un concejo municipal que asumió el 1 de octubre, mientras que el Tribunal Electoral del Estado ordenó en febrero de este 2022 elecciones extraordinarias para el 3 de abril y las comunidades no lo volvieron a permitir.

Tras la supuesta intensión del Congreso del Estado de nombrar un segundo concejo municipal con un más amplio consenso para este mismo periodo del 2021-2024, segundo en su historia como municipio libre, las comunidades de nueva cuenta alertan que no permitirán más actos de gobierno hasta en tanto no les definan su pertenencia al municipio de Siltepec, y convocan a la población a sumarse a la lucha para alcanzar ese propósito.

El 25 de abril del 2018 el Congreso del Estado creó el municipio Honduras de la Sierra, sin embargo el municipio se Siltepec impugnó el decreto número 205 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desahogó la controversia 234/2019, declaró que no es susceptible de impugnación, también impugnó la controversia 102/2018, en la que el 23 de enero del 2019 declaró el sobreseimiento, el 3 de julio del 2019 la SCJN desechó la demanda presentada y así se creó el municipio 125.