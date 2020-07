A la alza la violencia de genero; mayor reincidencia en San Juan Chamula

San Cristóbal de Las Casas.- La violencia de género tanto de mujeres como de hombres se ha incrementado un 80 por ciento a partir de la contingencia sanitaria, y San Juan Chamula es el municipio indígena donde se incide más en esa agresión a las féminas, aseguró Luis Alberto Reyes González, coordinador estatal de la Asociación Civil, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Frente Contra la Violencia de Genero.

“Esta muy alto ahorita con la pandemia, desafortunadamente un caso especial es que se alzo la violencia familiar, puede ser por el encierro, por muchos factores, a veces muchos creen que la mujer es de casa y debe cuidar a los niños, y desafortunadamente los padres que salen a buscar el sustento pues no tenían nada que llevar por la pandemia y de ahí se suscita el incremento de violencia familiar, tanto a hombres y mujeres”, dijo.









Apuntó que la violencia hacia los hombres es poco visual porque muchos por pena, machismo no denuncia la violencia y tener los mismos derechos que la mujer en este aspecto, pero si existen casos, por eso ellos como AC llevan los casos por igual, incluidos personas homo sexuales, transexuales, etc.









Las demandas se han elevado en un 80 por ciento, debido al estrés en casa y al no haber actividades, este proceso que llevamos es para apoyo, dando algunos talleres en línea.













Reyes González dejó ver que en comunidades donde es de difícil acceso a las tecnologías, caminan y hasta ahora han llegado a Tenejepa, Larrainzar, San Juan Chamula, con eventos de conciencia, pero los ha limitado el recurso, “actividades como el Teatro”.









Cuestionado sobre qué municipio presenta más casos dijo es: “San Juan Chamula, se maneja los usos y costumbres, y lo mas desafortunado es que no podemos meternos al 100 por ciento, ahí entramos a través de las escuelas con niños y niñas, con maestros y padres, pero difícil por la ideología que traen”.

A pesar de existir convenios y proyectos, lamentó que el gobierno municipal de San Cristóbal no apoya esta situación y no solo por violencia, secuestro, sino hay otro tipo de violencia como la ciudadana en general, del cual no se ha sumado el municipio.