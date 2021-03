A la alza violencia por incremento de venta de bebidas alcohólicas

San Cristóbal de Las Casas.- “Las violencias que enfrentan las mujeres de Pueblos Originarios es el resultado de la omisión por parte de las autoridades ante situaciones graves de derechos humanos. Esta violencia daña y vulnera la vida de las mujeres ancianas, adultas, jóvenes y niñas”.

Así lo manifestaron en un escrito, integrantes de la Coordinación Diocesana de Mujeres, el Pueblo Creyente de la Parroquia San Pedro y San Pablo, Modevite y el Comité para la Promoción y Defensa de la Vida Samuel Ruiz de Nueva Morelia, Chicomuselo, donde denunciaron el incremento de bebidas alcohólicas en este municipio, así como el aumento de cantinas y prostitución.





En un comunicado de prensa aseguran que les hace falta acceso a la justicia en las comunidades y en Chicomuselo; “con la pandemia piden que se cierren los templos, pero siguen abriendo centros de vicios y prostitución”.

Ante esta situación exigen el cierre de cantinas y cancelación de permisos para la venta de bebidas alcohólicas en las comunidades y cabecera municipal de Chicomuselo. Alto a la violencia contra las mujeres, jóvenes, niñas y niños. No más amenazas, persecución y hostigamiento contra servidoras y servidores que trabajan por la paz con justicia y dignidad.





Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas





“Que se dé seguimiento al caso de feminicidio de la hermana Virgilia Villatoro, así como a los casos de violencia contra la mujer y la niñez. No a la explotación de los recursos naturales. No a la minería. No al programa de moscamed. No a la militarización. No a la manipulación de las campañas políticas”, aseveran.

Por último aseguran que es tiempo de soñar y trabajar juntos para hacer posible una sociedad justa donde se respeten los derechos de mujeres y hombres, donde se viva la igualdad, la sororidad, la justicia y la paz. “Llevemos vida y esperanza construyendo la vida buena y en abundancia”.