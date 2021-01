A sus 90 años, don Roberto dice que el Covid "es un asunto del gobierno"

Para cientos de personas que se dedican a las labores agrícolas en Tapachula, el tema de la pandemia del Covid-19, lo toman con cierto escepticismo, ya que se sienten seguros porque según ellos, la buena alimentación y el constante trabajo al aire libre los hace inmunes a la enfermedad.

Es el caso de Don Roberto Pérez López de 90 años de edad, quién tiene su domicilio al sur de la ciudad y dice que no cree en el coronavirus ni en el alcance de la pandemia que tiene ya registra casi 150 mil muertes en el país. Asegura que "es un asunto del gobierno para tenernos manipulados", por eso desde que comenzó la pandemia, no usa el cubrebocas, únicamente cuando tiene que trasladarse al centro de Tapachula porque el transporte público se lo exige.





Desde hace décadas se dedica a la siembra de diferentes cultivos como la yuca, el maíz, ajonjolí y variedades de flores, cuya venta le permiten vivir y cubrir sus gastos básicos; orgulloso, don Roberto argumenta que, a sus 90 años, tiene la fuerza y la viveza suficiente para seguir trabajando en lo que más le gusta, que es labrar la tierra y estar en contacto directo con la naturaleza, tal vez eso es lo que le mantiene fuerte, sano e independiente a sólo unos cuantos años de cumplir un siglo de vida.

Este recio campesino, cuanta que desde 1930, año en que nació, a la fecha, ha habido muchas pandemias, pero gracias a que se mantiene sano por la alimentación y su actividad física, no ha tenido complicaciones en la salud nunca en su vida, por lo que dijo, seguirá como hasta ahora, y no permitirá que lo vacunen contra el Covid-19.

El terreno labrado por don Roberto, es de las pocas superficies para siembra que quedan en el Camino a La Pita, ahí habita este nonagenario acompañado de su esposa Paula De la Cruz quien cuenta 77 años de edad, y nos comparte que en este pequeño terrenito encuentra la paz y tranquilidad, puesto que viven de lo que ellos producen, agrega orgullosa que ni ella ni su esposo reciben apoyo del gobierno a pesar de su edad y viven enteramente de lo que sus tierras les proporcionan.





Don Roberto y su esposa, doña Paula cultivan juntos sus tierras, ajenos a la pandemia del Covid-19. Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur





Según las autoridades de salud, los adultos mayores son el sector de la población con más alta vulnerabilidad al contagiarse de coronavirus, debido a la lógica de que sus defensas inmunológicas se encuentran bajas, sin embargo, la pareja de esposos formada por Don Roberto y Doña Paula, son en realidad un caso aparte a considerar en las estadísticas pues ambos gozan de cabal salud.

Por su parte, los hijos de la pareja dicen que admiran la buena salud de sus padres, y respetan su decisión de no creer en el coronavirus, a pesar de ello, hijos y nietos cuidan en guardar la distancia debida, para evitar cualquier riesgo, debido a que la pandemia no ha perdonado ninguna condición de población, por lo que, a final de cuentas ellos dicen que están conscientes de que el riesgo es igual para todos aunque su padre y madre elijan no creer en el Covid-19.





