Abejas de Acteal reconecta servicios tras varios años de haber sido suspendidos

Integrantes de la Sociedad Civil las Abejas de Acteal que estaban sin agua potable y energía eléctrica, en el municipio de San pedro Chenalhó, en un escrito denunciaron que al ver la negativa de las autoridades comunitarias y de autoridades del municipio, los afectados decidieron reconectar los servicios, señalaron que ya no tolerarán más atropellos dentro de sus bienes.

Las familias afectadas originarios de la comunidad Campo Los Toros, municipio de San Pedro Chenalhó, lograron por su propia cuenta la reconexión de agua y luz eléctrica después de casi 2 años que se les había desmantelado dichos servicios por las mismas autoridades comunales y del municipio.

También puedes leer: Familias Desplazadas de Ocosingo denunciaron abuso de autoridad por policías

“Como dimos a conocer anteriormente, se llevaría a cabo una plática en la comunidad Campo Los Toros, luego de que el presidente municipal de Chenalhó y el síndico, el pasado 19 del presente mes en la presidencia municipal, se comprometieron a reconectar los servicios de agua y luz eléctrica a 6 familias integrantes de Las Abejas, sin embargo, el acuerdo de las autoridades fue con una condición de reconectar los servicios es cobrar una multa a nuestros compañeros con la cantidad de 80 mil pesos por familia afectada, ante este cobro exagerado, el presidente municipal de Chenalhó, Abraham Cruz Gómez propuso que se redujera a 20 mil pesos por familia afectada, también no lo aceptamos porque no hicimos nada malo, no tenemos que pagar, las autoridades siempre nos van a engañar como lo han hecho siempre”, señala el escrito.





Al menos 6 familias fueron afectadas, se les cortaron los servicios de agua potable y electricidad / Foto: Abejas de Acteal





Y que las mismas autoridades de la comunidad y el propio presidente municipal y el síndico, ya habían acordado que, si se llevará a cabo la reconexión de los servicios a las 6 familias afectadas, pero los afectados decidieron reconectar los servicios, porque ya no creerán las promesas de las autoridades.

“A todas las personas quienes estuvieron atentas durante la acción no violenta realizada en la reconexión de agua y luz eléctrica de nuestros compañeros y compañeras de Las Abejas de Campo Los Toros, les agradecemos infinitamente, esperamos que tanto la gente de Campo Los Toros como el presidente municipal de Chenalhó, así como el resto de su ayuntamiento, respeten a nuestros compañeros y compañeras de Las Abejas, ya no más humillación y violación a nuestros derechos humanos”, cita el escrito.