Abrirán panteones con restricciones en Tapachula

El panteón municipal y Jardín abrirán sus puertas este 1 y 2 de noviembre como parte de la celebración por el Día de Muertos, pero será con restricciones, con el fin de evitar aglomeraciones al interior de los camposantos y evitar riesgos por el Covid-19.

El secretario de Servicios Públicos Arturo José Rojas Cárdenas, dio a conocer que estos dos panteones abrirán los días 1 y 2 en un horario de 6 de la mañana a 4 de la tarde y por prevención no se permitirá el acceso de mujeres y niños.





Dijo que será una celebración atípica, porque se buscará evitar las aglomeraciones, por ello, no se permitirá el ingreso de grupos de músicos o mariachis, como se presentaba en años anteriores, ya que no se debe descuidar que la pandemia aún continúa y por lo tanto no hay que bajar la guardia.

Señaló que en los alrededores de los panteones se permitirá la instalación de vendedores ambulantes, quienes llegan a ofertar sus productos como flores, veladoras u otro tipo de productos, sin embargo, se reducirá el número hasta en un 50 por ciento el número de negocios.

"La economía de los pequeños comerciantes ha sido golpeada por la pandemia del Covid-19, por ello vamos a permitir que se instalen, pero será con un número reducido para evitar también una excesiva concentración personas a las afueras de estos dos principales panteones", abundó.

El horario que manejarán los camposantos será 6 de la mañana a 4 de la tarde/ Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur

Enfatizó que se permitirá que días previos a la festividad mexicana (sábado y domingo), los vendedores puedan instalarse, ya que esto permitirá tener un mayor control de los espacios que se asignarán y sobre todo, ayudará a que las personas puedan tener ingresos en su actividad.

Indicó que a la entrada de los camposantos se instalarán filtros sanitarios, en donde se vigilará que los asistente porten cubrebocas, se les tomará la temperatura corporal y se les proporcionará gel antibacterial, incluso con apoyo de otras dependencias se contará con una ambulancia para brindar la atención médica a quien lo requiera.

No se permitirá el ingreso de adultos mayores, niños y se reducirá el número de vendedores ambulantes/ Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur

Cuestionado sobre el cierre de vialidades cercanas a los panteones, el funcionario municipal detalló que es la Dirección de Vialidad Municipal quien se encargará de determinar esta situación, pero hasta el momento no se ha notificado nada al respecto.

Exhortó a la población a que acuda a realizar la limpieza de las bóvedas de sus familiares de manera anticipada, ya que las restricciones aplicarán solo el 1 y 2 de noviembre y que lo hagan de manera responsable ya que el Covid-19 aún no termina.