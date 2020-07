Abuela de Dylan no quita el dedo del renglón y permanece en las afueras de la Fiscalía de los Altos

San Cristóbal de Las Casas.- Se han cumplido 21 días que Guadalupe Pérez, abuela de Dylan desparecido el pasado 30 de junio en los pasillos del Mercado Popular de Sur (Merposur) ha respaldado a las acciones de búsqueda que Juanita, madre del menor ha iniciado, y es que mientras la madre busca y toca instancias para el apoyo, ella se la ha pasado viviendo en las afueras de la Fiscalía Altos, a espera de que alguna información les cambie la vida.













Desde las 9 de la mañana a 10 de la noche estoy aquí esperando la información por cualquier cosa, no estoy trabajando, desde que se perdido Dylan no estoy no estamos trabajando, hasta que los encontremos, como abuela estoy aquí y no engañamos, a veces aguanto hambre, contó con lagrimas en los ojos.













Entrevistada para El Heraldo de Chiapas narró que es difícil que ellos regresen al lugar donde saben desapareció el menor, y sobre todo caminar por los pasillos donde algunas cámaras grabaron el caminar del menor que desde que aprendió a caminar lo hacia de diario, pues mantenía una muy buena relación entre la mamá y abuela.

Una lona y cartulinas se aprecian en las afueras de la Fiscalía, el cual fue colocado por personas que se han sumado a la búsqueda de Dylan y que aparte de compartir información con el rostro del menor, también pegan retratos en calles, parques, y demás espacios, los cual agradece Guadalupe Pérez; “agradezco a las autoridades, a la gente que siempre nos apoya”.









Municipios [Video] Mamá de Dylan buscara el apoyo de AMLO para localizar a su hijo









Ella no pierde la esperanza de que las autoridades le informen que Dylan apareció, pues a pesar de los días, quieren de regreso “al gordito” como todos los conocían, ya que a pesar del poco habla por problemas que dejaran las secuelas de los constantes golpes que tuvo en la cabeza al caer durante el proceso de su aprendizaje para caminar, no ha desarrollado su lenguaje.

Las lagrimas del menor no son falsas afirma, y quienes la conocen saben que tanto amor le tienen al menor, pues el carisma que tenia no solo era hacia ellas, sino con la gran mayoría de comerciantes de esta central de abasto.

Pide por enésima ocasión, la gente se sume a la búsqueda y quien identifique a la menor que pudo haberse llevado a Dylan, o al menor, den parte a las autoridades.

Por último adelantó que Juanita, mamá del menor, después de manifestarse en la Ciudad de México, logró que colaboradores de Beatriz Gutiérrez Muller, esposa del presidente de México, los atendiera, y colaboren en la búsqueda del menor.