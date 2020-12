Violencia contra niñas y mujeres aumentó 100% este 2020

El 2021 de acuerdo a las estadísticas la violencia contra niñas y mujeres incrementó de manera exponencial y es que derivado de la pandemia del Covid-19, las agresiones físicas, sexual, económicas y emocionales hacia este sector en Tapachula aumentaron 100 por ciento respecto al 2019.

La fundadora y representante legal de la Asociación Por la Superación de la Mujer, Elsa Simón Ortega, indicó que a pocos días de finalizar el año, se han contabilizado más de mil 200 denuncias de violencia contra mujeres en sus diversos tipos, cuya cifra es el doble del año pasado, donde se registraron 600 denuncias.





Dijo que el confinamiento, la falta de recursos económicos y los problemas emocionales que se han presentando durante la pandemia del Covid-19, han sido algunos de los factores que han detonado la violencia contra las mujeres en este año, ya que el aumento de este flagelo no es exclusivo de la región, sino del país.

Señalo que lo preocupante de este problema es que la violencia es cada vez más agresiva, ya que no solo se trata de agresiones psicológicas, económica o verbales, sino golpes y hechos de sangre, incluso la violencia sexual contra niñas (pederastia), se ha disparado de manera alarmante.

Detalló que el número de violencia podría ser aun mayor, ya que muchas mujeres violentadas no acuden en búsqueda de apoyo y no denuncia o bien, las medidas tomadas en las instituciones, como la reducción del personal no ha permitido brindar la atención adecuada a las personas que acuden a interponer sus denuncias.





Simón Ortega puntualizó que a las más de mil 200 denuncias se les ha dado seguimiento para llegar hasta las últimas consecuencias, que es judicializar la carpeta de investigación y que el agresor reciba su sanción conforme a la ley, además de que se les ha brindado las medidas de protección para poder proteger la integridad física de las víctimas.

Finalmente pidió a las mujeres a no tener miedo a denunciar cualquier hecho que esté en contra de su integridad física, emocional y mental, ya que la mayoría de las mujeres no denuncia a su agresor, por lo que ponen disposición de las víctimas la atención a los teléfonos 962 622 5008 y 962 837 59, los cuales están disponibles las 24 horas del día y los 365 días del año.





