AC pide a deportistas suspender actividades ante Covid-19

Ante la situación de emergencia que vive México por la pandemia del Coronavirus y el incremento de contagios y decesos, la fundación Corriendo Para Ayudar, pide amablemente borrar invitaciones y no recomendar ni fomentar actividades donde se congreguen multitudes, señaló en un mensaje virtual la deportista y miembro de la fundación, Sandra Carreño.

Recordó que la enfermedad ha tomado niveles graves y esto es una alerta para todos, ya que no por ser deportista o joven no se es inmune, porque esta enfermedad y virus no tiene palabra de honor, a pesar de que en los eventos donde hay congregación de personas se tomen las medidas preventivas, siempre es un riesgo, por lo que es recomendable evitarlas.





"Mantenemos la preocupación por fomentar el deporte en niños, jóvenes y adultos, pero en este momento no es la mejor opción para realizar eventos que pongan en riesgo cadenas de contagios", expuso la corredora.

Expuso que con el tiempo las personas tienden a perder el piso, pero la vida recuerda que la humildad es lo más importante, al final del día todos son personas que ocupan de otros, y tener una fundación es una gran responsabilidad y no se puede abusar de los que amablemente los apoyan y menos amenazar a las personas humildes que con su esfuerzo se ganaron el lugar que hoy tienen al nivel estado.

Hizo la convocatoria a los amantes del deporte a que en estos tiempos de pandemia bajen los niveles hormonales y las metas que se propongan sean para más adelante, enfatizó que por el momento #CorriendoParaAyudar no recomendará ni fomentará actividades donde se congreguen multitudes, esto derivado a las muertes recientes en las comunidades debido al Covid-19 y concluyó que es mejor perder amistades que a las personas que uno ama.





✅ ¿Se puede eliminar la #COVID19 rociando el cuerpo con alcohol o cloro? 👇 pic.twitter.com/yqqnxC7Msq — OPS/OMS México (@OPSOMSMexico) January 25, 2021