Accidentes de motocicletas en Tapachula a la alza, las lluvias uno de los factores

Los factores como el exceso de velocidad, no tener la precaución en medir su distancia entre sus unidades y el ignorar los señalamientos son las principales causas para que motociclistas se involucren en percances viales durante la temporada de lluvia datos proporcionados por la Cruz Roja Mexicana.

En entrevista en exclusiva Eduardo Alfaro Gómez Coordinador local de la mencionada institución de salvamento comentó que ha incrementado hasta 60 auxilios de motoristas por mes, en los anteriores solo eran unos 30 un aproximado de 50% de incremento.





Existen varios factores que pueden provocar los accidentes de motos, uno de los principales en estos días es la temporada de lluvias / Foto: Miguel Rojas | Diario del Sur





“Ahorita en temporada de lluvias atendemos semanalmente hasta 15 emergencias por semana, lamentablemente las principales lesiones que se atienden justo en ese momento son fracturas en extremidades como son piernas y brazos, principalmente también traumatismo craneoencefálico la mayoría de veces por no portar su casco de seguridad, al igual muchos motoristas si lo llevan lo usan como codera cosa que no debería ser así, también debemos tener mucha conciencia en utilizar un carril como cualquier otro vehículo no es necesario rebasar por la derecha o meterse entre automóviles para ir muy rápido ya que la vida de cada persona cuenta mucho” expresó Eduardo.

Alfaro Gómez manifestó que también deben tener cultura vial no solamente los motociclistas sino también los automovilistas que deben respetarse entre ellos, no debe existir sobrecupo en el caballo de acero ya que también eso influye ya que no se puede manejar muy bien por lo cual eso es un impedimento para poder circular en la ciudad y los alrededores.