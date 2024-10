Exigen justicia por el feminicidio de Liliana: Activistas denuncian negligencia de las autoridades

Un grupo de mujeres activistas de San Cristóbal de las Casas se manifestó frente a las instalaciones del Palacio de Justicia de los Altos, al sur de la ciudad, condenando el feminicidio de la niña Liliana Guadalupe, ocurrido en Tuxtla Gutiérrez. Denunciaron negligencia y desinterés por parte de la Fiscalía General del Estado en la búsqueda de mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas, destacando que tardaron cinco días en activar el protocolo de emergencia para la localización a través de las cámaras del C4.

En una conferencia de prensa, las activistas señalaron la criminalización de mujeres, niñas, niños, adolescentes y hombres indígenas por parte del sistema de justicia en Chiapas, condenando nuevamente la muerte de Liliana, ocurrida el día anterior en la capital.

"Estamos aquí afectadas por el feminicidio de la niña Liliana Guadalupe en Tuxtla Gutiérrez, y por la negligencia de la fiscalía. Durante cinco días no aplicaron el protocolo de emergencia inmediata para buscarla a través de las cámaras de seguridad, pese a que la zona donde fue encontrada sin vida está vigilada. Ahora, sí han actuado con celeridad para catear, cuando antes no lo hicieron. Lupita pudo haber sido salvada en las primeras 24 horas, pero no la buscaron", expresaron, resaltando que las integrantes de la Colectiva Madres en Resistencia están acompañando a la familia de la menor en Berriozábal.

Además, indicaron que, durante la desaparición, colocaron carteles en las calles de Tuxtla Gutiérrez y en los lugares donde la familia sospechaba que podría estar Liliana. Sin embargo, la fiscalía no realizó el cateo hasta el miércoles, lo que causó indignación. "Es frustrante ver a estas autoridades negligentes que dejaron escapar al feminicida, un individuo extremadamente peligroso", afirmaron.

Finalmente, reiteraron su exigencia de justicia. "Estamos aquí para exigir el esclarecimiento de este feminicidio y para seguir visibilizando las fallas de la fiscalía y el poder judicial en Chiapas, donde se siguen violando los derechos humanos. Exigimos castigo para el responsable de este crimen", concluyeron.

