Acusan a dirigente de PRI de actos anticipados de campaña

Berriozábal.- Un grupo de ciudadanos apartidistas lanzaron un mensaje a las autoridades para que todos aquellos que estén interesados en competir por la presidencia municipal no hagan actos anticipados de campaña, sobre todo en estos tiempos en donde por buscar protagonismo, ponen en riesgo la salud pública.





Hace unos días, ciudadanos denunciaron un evento masivo celebrado en el salón claro de luna, ubicado en el centro de la ciudad, en donde se llevó a cabo la toma de protesta del nuevo comité municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En dicho evento, los denunciantes afirmaron que no se siguieron con los protocolos de salud que se han venido estableciendo, pues el lugar tuvo una aglomeración con más de 200 personas que no portaban cubre bocas, que no estaban distribuidos para la sana distancia y a quienes no se les hizo entrega de gel desinfectante para ingresar al inmueble.

Sin embargo a través de las redes sociales han evidenciado el presunto acto anticipado de campaña que ha estado llevando a cabo Miguel Palacios Zebadúa, en donde afirmaron ha llegado a comunidades a hacer entrega de despensas, sin hacer uso de los protocolos de salud por covid.

Cabe destacar que el dirigente municipal del PRI, ya habría competido por la alcaldía en elecciones anteriores pero con otro partido, por lo que no descarten que vuelva a intentar figurar pero ahora con el partido tricolor.





Foto: Omar Ruiz | El Heraldo de Chiapas





Ciudadanos esperan que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) así como autoridades responsables del tema de salud, actúen e investiguen el caso, a fin de que no se ponga en riesgo la salud pública y tampoco se lleve a cabo proselitismo adelantado.