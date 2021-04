Acusan a Estrada Choy de condicionar apoyos en comunidades 

Villa Comaltitlán.- En Villa Comaltitlan, sigue la inconformidad y repudio en contra de Daniela Estrada Choy, debido al enorme desorden y marginación en que ha dejado este municipio por buscar la reelección, mientras hay obras inconclusas y en algunas comunidades ni siquiera inició obras de impacto social y de infraestructura, denuncian los pobladores.

En este sentido la señora Maria Isabel Gomez, mencionó que Estrada Choy prometió obras en la comunidad Xochicalco, pero actualmente ha vuelto a caminar para hacer campaña política en busca de la comuna Comaltitleca, cuando en esta y otra comunidades de la zona baja no cumplió con lo que prometió hace tres años.

Remarcó que hay localidades de este municipio donde no le darán el apoyo ya que ha sido una mujer política represora, ya que actualmente pretende condicionar los apoyos y ha dicho que donde no sea recibida, y en caso que llegue nuevamente al poder, esas comunidades continuarán sin recibir obras, lo que consideran que estas acciones que ha lanzado la candidata de Morena no son justas pues simplemente hay familias que no están de acuerdo con sus ideales debido que ya les ha fallado.

Ante esto mencionan que dentro del tema político ya se está dando la desbandada debido a la imposición de Daniela Estrada, misma que durante su administración careció de interés para dar una mejor seguridad a los Comaltitlecos, falta obras de desarrollo que generaran fuentes de empleo.