Acusan prepotencia  de una doctora en la clínica Covid Tapachula

Una doctora del Hospital del INSABI Covid 19 No. 21 de Tapachula fue denunciada en redes sociales por el supuesto trato despótico que tiene hacia familiares y pacientes que cuestionan sobre la atención médica del lugar.

En un video grabado infraganti dentro de la clínica situada en la 5ª Avenida Sur, se observa y escucha cómo una mujer pregunta sobre la hora en que su familiar será atendido.

La galena, ataviada con vestimenta médica, cubrebocas y gorro, contesta de manera exaltada que no es culpa de ella que el enfermo no reciba atención.





“El Seguro Social ya no está aceptando pacientes, porque ya está lleno, por eso necesitaba preguntarle si necesitaban saber eso”, asevera la trabajadora del sistema de salud.

La mujer en respuesta le afirma que necesita saber si su familiar será atendido o no, debido a que ya llevaba muchas horas en espera de atención y necesitaba ayuda.

“Mire señora, en la forma de recibir está el dar, pero con esas actitudes que ustedes tienen no se les puede ayudar. No me hable así señora, porque me quita las ganas de poder ayudarla”, afirma la médica.

Claudia Cancino, denunciante de esta situación señaló, que varios familiares se pasean afuera de la clínica en la misma situación en espera que sus seres queridos sean atendidos.





Dijo que quienes ya están internados, tampoco reciben atención médica, ni agua o asistencia en las necesidades básicas que deben de tener.

“Por experiencia propia no metan a sus pacientes a este lugar, los están dejando morir como perros. No les dan agua ni comida, ni les checan signos vitales o la presión ni nada. No los llevan al baño, no tienen absolutamente alguna atención con ellos”, denunció.

Cabe citar, que hasta ahora las autoridades de Salud no han informado sobre la situación al interior de este hospital.

