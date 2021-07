Advierte evangélico que no se saldrá de Mitzitón

San Cristóbal de Las Casas.- Alejandro Jiménez Jiménez, pastor evangélico de la congregación Evangélica Alas de Águila en Mitzitón, dejó en claro que no se irá de la comunidad donde él nació y ha tenido a su familia, a pesar de las amenazas que ha recibido de un grupo de católicos tradicionalistas que le han pedido se vaya de la comunidad.

En un video que hizo llegar a El Heraldo de Chiapas, menciona que el 10 de enero del presenta año fue desalojado de la comunidad de Mitzitón, y el 17 de junio de este mismo año regresó por su cuenta por la salud de su señora madre, y desde hace un mes está en dicha comunidad, y no a recibido atención de parte del gobierno ya que en esa fecha destruyeron todo.

Apuntó que en enero de este año le fue tirando su casa y quemando sus pertenencias, que motivó salirse de la comunidad pero ahora no se saldrá ya que ha regresado aún sin las garantías y pide la intervención del señor presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, “porque el gobierno de Chiapas no hace caso ya que se han realizado las denuncia y como puede ser posible que ahora el mismo gobierno sea quien me diga que abandone mi comunidad pero no voy a salir”.









“Aquí nací y aquí moriré con mi familia porque ya tomamos esa decisión de salir a otra parte y solo piden la intervención de Amlo”, concluyó en el video donde se le aprecia esta acompañado de su esposa e hijos.

En días pasado trascendió que el evangélico se había armado para defenderse, pero hasta el momento no ha desmentido ni confirmado dichos señalamientos, y solo se sabe que un grupo de la comunidad de Betania, ha dicho que en caso de que sea reprimido el pastor evangélico, entrará en su auxilio.