Advierte FNLS no levantar plantón si no atienden sus demandas

San Cristóbal de Las Casas.- Integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) advirtieron que no levantarán el plantón que han instalado en la plaza catedral, hasta que sean atendidas sus demandas como lo es la de presos y desarticulación de grupos “paramilitares” por parte de las autoridades de gobierno.

“El plantón es de manera indefinida, y durante todo el tiempo que estén, será para denunciar el carácter represivo del gobierno actual, que está en esta administración, así como la persecución que existe en contra de varios compañeros”, dijo Daniel Gómez Sántiz miembro del FNLS.





Indicó que las acciones son parte de la Jornada Nacional de Lucha, que dio inicio en el mes de agosto, el cual tiene como objetivo la presentación con vida de “luchadores sociales” Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, integrantes del Ejército Popular Revolucionarios (EPR), así como la liberación de los presos “políticos” del CERSS 5 de San Cristóbal.

Solamente han sido atendidos por una persona del ayuntamiento de San Cristóbal “un charlatán” que les a ofrecerles el contacto con el presidente de esta ciudad, pero al mostrar que no conoce el caso, no les dio la confianza “todo el expediente lo tiene la CNDH y organismos no gubernamentales, hay conocimiento de lo que estamos haciendo”.

Gómez Sántiz, reiteró que de no haber atención, determinarán entre sus compañeros, nuevos acuerdos para las acciones a emprender, además de las ya programadas el próximo 12 de octubre.