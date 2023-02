¡En el olvido! Escasez de alumbrado público, agua potable, pavimentación y alcantarillado en SCLC

San Cristóbal de las Casas.- Al realizar recorridos en algunas calles de barrios y colonias de San Cristóbal y al cuestionar algunos vecinos, señalaron que algunos les falta agua potable, porque algunos morosos no pagan el recibo del agua y perjudica a varios domicilios; así como también hay lámparas fundidas y están obscuras las calles, algunos drenajes necesitan mantenimiento y los vecinos piden que sean solucionado estos desperfectos.

Ernesto Alonso Pascasio, al ser cuestionado estos temas dijo que los habitantes del barrio de Guadalupe en algunas calles del barrio donde el habita señaló que están oscuras, porqué algunas lámparas se fundieron y pide que sean cambiados y no caminar a oscuras la gente, para que puedan transitar de manera segura.





Afectaciones de San Cristóbal en alumbrado público, agua potable y alcantarillado / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas





"Tenemos el problema del servicio del alumbrado público porque los focos están fundidos, pido que los cambien porque las calles están oscuras, pedimos a las autoridades de la presidencia que los cambien los focos o que den el dinero y nosotros los compramos, porque también la ciudad debe de colaborar y no solamente el gobierno", dijo Alonso Pascasio.

Además indicó que tienen problemas por el agua potable qué no le llega con mayor presión en las casas y que están puntuales con sus recibos pagando mensualmente y algunos ya pagaron anuales y esto es por culpa de los morosos que no llega el agua, perjudica el resto de los vecinos, porque ellos no quieren pagar los recibos, más en la zona norte qué se niegan a pagar, simplemente piden pagar la mitad de los recibos.









"Tenemos el problema del agua potable, no llega con mucha presión y eso es lo entendemos, pero esto es gracias a los morosos que ellos no quieren pagar sus recibos, se niegan en todo y es por eso que bajan la presión del agua, pedimos a las autoridades competentes que exigen qué los morosos paguen sus deudas, indicó.

Pidió a la población pagar de manera puntual los recibos de cada servicios y por culpa de los morosos perjudican a veces a todo el barrio y eso no es posible; por obligación pasen a pagar sus deudas en la presidencia municipal o en Sapam que tienen sus oficinas en diferentes puntos de la ciudad, la misma ciudadanía saben dónde pagarlo.





Hay baches y con los camiones pesados que circulan se pueden romper las tuberías / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas





Así también varios habitantes de la zona poniente de San Cristóbal denunciaron recientemente por la falta de agua, porque se había descompuesto una bomba pero de acuerdo a una reunión que sostuvieron con los directivos de Sapam les notificaron que posiblemente en 3 días quedaría la bomba y el propio edil había señalado qué la bomba está en manos de expertos para la reparación de la misma.

Solicitaron a las autoridades competentes del municipio a que revisen las lámparas porque hay focos fundidos; algunas niñas y niños salen en las escuelas o personas de la tercera edad pueden sufrir un accidente ante la oscuridad de la noche.

Mientras vecinos de la calle B del barrio de San Ramón señalaron que también existe un proyecto de la pavimentación de calle y pidieron que se agilice este proyecto ya que hay baches y con los camiones pesados que circulan se pueden romper las tuberías de agua, así como del drenaje y saldrían perjudicados los vecinos, por lo que pidieron revisar estos desperfectos.