Afectados por el terremoto de 2017 se inconforman por malos trabajos

Afectados del terremoto del pasado 7 de septiembre del 2017 que afectó en gran medida a municipios del estado de Chiapas, y este valle fue uno de ellos, aun están recibiendo el apoyo para la reconstrucción de sus viviendas, pero las cosas no son como las esperaban.

Según datos obtenidos por los mismos afectados, constructoras que llegaron a la colonia Lázaro Cárdenas están haciendo trabajos “chafas” aseguran, por lo que piden a la promotora de la vivienda Chiapas (Provich), supervise los tipos de obras que están edificado en esta colonia referida.





Los más de 60 afectados aseguran que los muros son de Block hueco y poroso, que las columnas son armadas con armex de 8 cm, y que además la obra carece de trabes para soporte de carga, las losas están armadas únicamente con malla de baja calidad, y temen que un día colapsen, por eso piden que la dependencia estatal verifique eso antes que una desgracia suceda.

Los dueños de las viviendas piden que la construcción se haga bien, tomando en cuenta que esta región del estado es altamente sísmica y si el material que se ocupa es débil, por ende la casa quedaría insegura, podría presentar algún tipo de falla estructural, grietas o colapso en caso de que algún temblor fuerte se registrara.





Lo peor de esto, es que los propios albañiles que trabajan en esas obras reconocen que el material que están utilizando es de muy mala calidad, y aclaran que los no se hacen responsables si algo malo llegara a pasar después, ya que las constructoras que fueron contratadas por la dependencia estatal les ordenó trabajar con eso, sin tomar en cuenta la durabilidad de las viviendas.

Los dueños de las casas en construcción aseguran que si no se mejora la calidad de los materiales, no van a aceptar nada y por consecuencia no firmarán los documentos de entrega de obra, porque ellos quieren que es haga algo que se agradezca y que dure muchos años, “no casas desechables”, dijeron.