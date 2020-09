Agresores de Aldama son paramilitares, acusan sobrevivientes de Santa Martha Chenalhó

San Cristóbal de Las Casas.- Sobrevivientes del Sector Santa Martha, municipio de Chenalhó, que han sufrido ataques armados dijeron por “paramilitares” del municipio de Aldama, pidieron al gobierno de Chiapas detenga a los autores intelectuales como lo es el “papá del Presidente de Aldama”, ya que en los últimos días aseguraron han incrementado las calumnias y presuntos lesionados que han escondido “lo que demuestra es falso y solo mienten”.

Tras un recorrido que hiciera Luis Abarca, del Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa a invitación por las comunidades de Saclum, Slumka, Yachem-ukum, Titiojtic, comisionados el Sector Santa Martha y Comisariado de Bienes Comunales de Manuel Utrilla Santa Martha, 16 sobrevivientes de ataques armados coincidieron es urgente la intervención del gobierno para evitar agresiones con arma de fuego.

María Estela Sántiz Díaz, habitantes del Centro de Santa Martha, narró como su esposo Reymundo Hernández Pérez, fue “asesinado” en un cafetal cuando se encontraban laborando, mientras que ella recibió impactos de arma de fuego que hasta la fecha han dejado secuelas en su anatomía y le impiden continuar con su vida de manera normal.





“Los que nos atacaron son de Aldama, estaban encapuchados pero sabemos quienes son, seis balazos le dieron, a mi me dieron balazos y me atendieron en San Cristóbal, me cortaron los tendones y no trabajo, es difícil para mi mantenerlos, quieren algo pero no puedo mantenerlos, necesitamos que nos ayudan, soy viuda, no hemos recibido apoyo del gobierno”, refirió.

María Álvarez Hernández, contó cómo vio morir a su esposo Julio López Álvarez, el 12 de febrero del 2018 además de haber recibido tres impactos de bala que la puso en riesgo de muerte, pero afortunadamente la atención en el Hospital de Las Culturas de San Cristóbal, de donde le extrajeron una bala la ha mantenido solamente “con recuerdos tristes y el coraje de ver que aún no hay justicia”.





En Chenalhó hasta el pasado 18 de agosto, han muerto 20 personas, además de 16 heridos, pues el último “baleado” se dio en el Centro de Santa Martha, Javier Jiménez Sántiz, quien acudía a una reunión fue alcanzado por un proyectil, dejando a un menor de 8 meses.

Durante el recorrido hecho por Digna Ochoa, al platicar con el sub Oficial Eleodoro Damián González de la Policía Estatal Preventiva, quien desde hace 2 años y medio está a cargo de un destacamento en el Centro de Santa Martha, confirmó que las detonaciones de “armas de grueso calibre” provienen de un lugar que identifican “como la curva”, y él en tiempo y forma ha dado parte a sus superior.