Al borde de la quiebra comercios del centro en Tapachula

El cierre masivo de comercios en el Centro Histórico de Tapachula ha acabado con los ingresos de unos 800 empresarios establecidos en al menos 10 calles que han sido cerradas por las autoridades, esto ante el número de contagios por Covid-19 que se ha elevado en la localidad y en varios municipios de la región Soconusco.

José Elmer Aquiahuatl Herrera, presidente de la Asociación de Comerciantes Establecidos y Propietarios de Inmuebles de Tapachula (Acepitap), señaló que esta situación golpea a todos en formas distintas, pero al final repercute de manera negativa.

“A todos se nos está complicando de una u otra manera, porque hay quienes tienen que pagar nóminas grandes y gastos mayores por ser empresas grandes”, señaló.

El empresario tapachulteco reveló que ya hubo quienes decidieron cerrar sus puertas y no regresar, debido a que no soportaron la presión de estar sin actividad y no tener ingresos.

Dijo que el cinco por ciento del total de comercios son los que están declarados en bancarrota y cuando la pandemia cese no reabrirán sus puertas.





José Elmer Aquiahuatl Herrera, presidente de la Acepitap Foto: Eduardo Torres |Diario del Sur





“Hay empresas que ya llevan casi dos meses cerradas y todavía lo que falta, cada día que pase se irán sumando más compañeros empresarios que decidirán irse por motivos de no poder pagar a sus empleados o mantener de pie sus comercios”, añadió.

Expuso que ahora los comerciantes están divididos, aunque no en pleito, debido a que algunos han decidido abrir sus puertas después del cordón de seguridad establecido, pese a que el exhorto es mantener cerrado por seguridad y salud.

Apenas hace unos días, comerciantes del Centro Histórico marcharon para exigir al Ayuntamiento de Tapachula la reapertura de los comercios o resolver con un plan íntegro de rescate a los negocios, pero no fueron escuchados y en consecuencia, quitaron las cintas amarillas colocadas para evitar el paso de personas.

