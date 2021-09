Al menos 12 secuestrados por conflicto de mototaxis en Altamirano

Tuxtla Gutiérrez. El conflicto entre miembros del ejido Altamirano y la cooperativa de Mototaxis que surgió en mayo pasado, volvió a desatar hechos violentos en la cabecera municipal de Altamirano, el cual resultó en vandalismo, la quema de dos casas y unidades de transporte, al menos 12 secuestrados de la cooperativa, tres heridos de bala y, al parecer, la muerte de una persona; aún no confirmada.

El martes pasado, ejidatarios y mototaxis se dirigieron a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez para resolver el conflicto que surgió el pasado mes de mayo, en el que el ejido solicitó cerca de 200 concesiones de mototaxis, uno por ejidatario; sin embargo, solo les fueron concedidas 50 y el ejido Altamirano no aceptó.

Desde entonces, en el municipio se han realizado actos vandálicos a manera de protesta, como el que surgió en la mañana del pasado 25 de agosto, en el que ejidatarios realizaron una presunta marcha pacífica que en minutos se salió de control y le prendieron fuego a una bodega, así como patrullas y la comandancia municipal.

Ejidatarios y población de la cabecera municipal resaltaron la situación de ingobernabilidad / Fotos: Cortesía Elimas Photography

Debido a que Roberto Pinto Kanter, presidente municipal de Altamirano, no ha podido darle solución a este problema, ya que los mismos pobladores han señalado que nunca se encuentra en la presidencia; ambos grupos decidieron buscar solución al conflicto en la capital chiapaneca, donde estuvieron el pasado martes 14 de septiembre.





Sin embargo, no llegaron a ningún acuerdo, por lo que los ejidatarios dieron a conocer un pronunciamiento que consta de tres puntos: no permitir ningún mototaxi en la cabecera municipal, no permitir que tome posesión la candidata electa, Gabriela Roque Tipacamú, esposa de Pinto Kanter, y otro punto el cual se reservaron en difundirlo.

La noche del 15 de septiembre, luego del conmemorativo grito de independencia realizado por el alcalde del municipio, personas realizaron actos vandálicos en la presidencia municipal, quemando documentos y la misa presidencia.

De estos hechos, Pinto Kanter responsabilizó, a través de un mensaje en video que circuló en redes sociales, a los hijos de ejidatarios; actos que el comisariado del ejido Altamirano, René Sántiz Espinosa, se deslindó.

Por la tarde del pasado jueves 16 de septiembre, alrededor de la 16:00 horas, se reportó la quema de dos casas, unidades de mototaxi, tres personas heridas y al menos 12 miembros de la cooperativa de mototaxis secuestrados, según fuentes extraoficiales, que fueron llevados al ejido Altamirano. No obstante, de estos mismos hechos, Sántiz Espinosa también se deslindó.

Tanto ejidatarios como población de la cabecera municipal resaltaron la situación de ingobernabilidad que vive el municipio, del cual Pinto Kanter ha estado al frente por nueve años y otros tres años más ahora con la llegada de su esposa, Roque Tipacamú, como alcaldesa de esta localidad.