Alcanza Chiapas los 654 casos y 53 defunciones por Covid-19

Chiapas reportó este domingo 44 casos nuevos, 25 masculinos y 19 femeninos; de estos nuevos contagios 22 se dieron en Tuxtla, 7 San Cristóbal de Las Casas, 2 Chiapa de Corzo, 2 Venustiano Carranza, 1 Comitán, 1 Frontera Comalapa, 1 Trinitaria ,1 Las Margaritas, 1 Nicolás Ruiz, 1 Ocosingo, 1 Ocozocoautla, 1, San Fernando, 1 Socoltenango, 1 Tonalá, 1 Tzimol, este último debuta en este rubro con su primer caso.

José Manuel Cruz Castellanos, secretario de Salud en Chiapas dijo que “también se dieron cinco defunciones y en estas tres semanas lo que debemos de hacer es actuar con autorresponsabilidad, cada individuo le vaya pensando, porque el Covid-19 mata por su agresividad y no respeta condición social”.

Además fue puntual en señalar que “no vamos a poder despedirnos porque no está permitido, así que vamos a cuidarnos todos, a cuidar nuestras familias, debemos limitarnos, son las tres semanas más importantes para evitar morirnos por coronavirus”

Explicó que “ahora solo hay 3 % de casos importados y el 5% son los que se infectaron fuera de Chiapas y el 90% nos infectamos entre chiapanecos, en cualquier momento y en cualquier contacto nos podemos infectar”.

También es cierto, dijo, que se han recuperado muchísimos pacientes, hasta este domingo 17 de mayo se han recuperado 245 pacientes, hay 240 que reciben tratamiento en su domicilio.

Las cuatro enfermedades crónicas que se asocian a las 53 defunciones que se han dado por este virus son la hipertensión, diabetes, tabaquismo y obesidad.

Dijo que “después de los 25 años les da a todos, no hay clases social, no hay condición de ningún tipo, aquí es parejo, afecta a una persona por igual, en el coronavirus no todo está dicho, no hay tratamiento ni vacuna, actuamos con el sentido de responsabilidad de cada uno de nosotros”.

