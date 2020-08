Algunos comercios camuflajean productos ilegales: Almetrach

San Cristóbal de Las Casas.- Narciso Ruiz Sántiz, presidente de la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Chiapas (Almetrach), aceptó que algunos comercios en mercados, disfrazan sus productos para vender cosas ilegales, del cual ellos no saben quienes son pero cuando han detectado o les han reportado, piden el respaldo de las autoridades.

“Los mercados no tienen ningún problema, por ejemplo el mercado hay C4, solo que no estaba en función y fue hasta después del tema de Dylan que nos enteramos. En que haya ilícito probablemente si, porque muchos disfrazan su forma de actividad. Muestran que tienen una actividad diferente mientras se dedican a otra totalmente distinta. En esa parte no tenemos ningún respaldo a esas personas, sabemos que dañan a la sociedad, no se tiene detectado, a nosotros nos avisan, cuando nos enteramos lo checamos y pedimos que hagan las detenciones”, dijo.

Aclaró que las personas que consumen productos ilegales, son quienes saben donde se encuentran, pero cuando han detectado como por ejemplo venta de alcohol adulterado, lo han reportado y hecho detenciones por parte de autoridades competentes y se clausuran los locales.

“En el tema de la venta de estupefacientes, ya no es tema del ayuntamiento, ellos son la parte preventiva, nosotros como representantes no tenemos esa facultad de decir, no nos dedicamos a eso, estamos en la parte representativa, pero la autoridad es la que debe estar actuando, cuando nos preguntan si pueden entrar les decimos que si, no nos ponemos a decir que no”, abundó.

Ruiz Sántiz dejó en claro no tienen ningún problema que se instalen cámaras en los mercados, y claro es que la cámara de C4 esta ubicado frente al mercado José Castillo Tielemans, al menos han visto dos, además que varios comercios por su propia seguridad han instalado sus propias cámaras.

Cuestionado sobre riñas que se han dado en mercados, aseguró se cuentan con acuerdos para sancionar a quienes lo provocan, pero cuando solo llegan a realizar agresiones y huyen, muchas veces no se logran identificar porque no son entre comerciantes.

Adelantó que buscarán formas de mejorar el mercado, ya que han pasado tres administraciones y no han logrado nada, y buscarán que las personas que están afuera del perímetro, puedan tener un espacio sin ocupar las calles, “estamos tocando fuertes”.