Almetrach asegura que presunto agresor del menor Paul no es agremiado

San Cristóbal de Las Casas.- Narciso Ruiz Sántiz, Presidente de la Asociación de Locatarios de los Mercados Tradicionales de Chiapas (Almetrach) aseguró que Rolando Armando "N", presunto agresor de un menor de 2 años, no pertenece a su organización, como se ha mencionado en diversos medios de comunicación, al tiempo de sumarse a las exigencias de Justicia.

Rolando "N" no es miembro de esta Organización y no sabemos quien es esta persona nunca lo hemos visto.

"Preocupado por este lamentable acontecimiento, hoy (jueves) a las 11:30 am, me comuniqué vía telefónica con la Fiscal de Zona Altos, licenciada Adriana Rebollo Nucamendi, para hacerle las siguientes preguntas: primero si era cierto que Rolando Armando N ya estaba libre y la fiscal me contestó que no y que estaban integrando la carpeta de investigación. La siguiente pregunta fue si alguien había presionado sobre su liberación y me dijo que no, que solo habían llegado varias personas para solicitar que no fuera liberado y que se castigara el responsable del asesinato del bebé Paul", dijo.

Se sumó a la indignación y reprobó este "cobarde asesinato de un menor indefenso" y pidió a la fiscalía recabe todos los datos y las complicidades u omisiones "si lo hubiera", para que se aplique las penas máximas tipificados de acuerdo al código penal de nuestro Estado de Chiapas.

"Como personas y sociedad en general estemos alertas y empáticos por las y los niños en estado de vulnerabilidad, este tipo de casos siempre hay y existirán los padres irresponsables, por lo tanto nos sumamos a denunciar inmediatamente cualquier indicio de violencia de menores en nuestro circulo social", apuntó.

Dichas aclaraciones las hizo, ya que la Almetrach fue señalado de haber acudido a las instalaciones de la fiscalía el día en que fue detenido Rolando Armando, y supuestamente habrían intentado rescatarlo, lo que deja en claro fueron afirmaciones sin fundamento y falsas, publicado por medios que ocultan su identidad.