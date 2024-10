¡14 meses sin acceso! Altamirano sigue sin presidencia municipal operativa

Este martes 8 de octubre se cumplen 14 meses desde que la puerta principal de la presidencia municipal de Altamirano permanece cerrada con candado, a pesar de que las nuevas autoridades tomaron protesta el pasado 1 de octubre en el auditorio municipal. Hasta el momento, no han podido ingresar al edificio debido a que el inmueble sigue inaccesible, y la presidenta concejal saliente no ha entregado las instalaciones.

Puedes leer también: Población teme violencia durante la toma de protesta en Altamirano

María García López, quien fungió como presidenta concejal de Altamirano, no se ha presentado para entregar el inmueble, y su paradero sigue siendo desconocido. Tanto los ejidatarios como la nueva administración exigen que se realice la entrega formal del palacio municipal para que las nuevas autoridades puedan comenzar sus actividades. Actualmente, el presidente municipal constitucional, Gaspar Sántiz Jiménez, y su cabildo operan desde una oficina alterna en Altamirano.

"Este martes se cumplen 14 meses del cierre de la presidencia municipal, y aún no sabemos dónde está María García. Ella debe entregar el edificio, ya que fue autoridad durante dos años. Lo único que queremos es que las nuevas autoridades puedan empezar a trabajar. Si no se presenta en los próximos días, la puerta principal se abrirá por la fuerza con la presencia de un notario público, porque hasta hoy no ha habido una entrega oficial", señaló don Martín “N”, habitante de Altamirano.

Mientras tanto, las tres principales vías de acceso a Altamirano, que conectan con Ocosingo, el ejido Morelia, y el crucero hacia San Cristóbal de las Casas y Comitán de Domínguez, permanecen bloqueadas por las noches, de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Durante el día, las carreteras están abiertas. "Pedimos a María García, quien fue presidenta concejal, que se presente en Altamirano para entregar las llaves de la presidencia", agregaron los manifestantes.

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más ⬇️