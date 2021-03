Alumnos de la Jacinto Canek montan altar por desapariciones

San Cristóbal de Las Casas.- Estudiantes de la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe "Jacinto Canek", montaron un altar y se manifestaron en la Plaza Catedral por la desaparición y asesinato de sus compañeros Alejandro "N" y Damián "N", "a consecuencia de buscar una vida mejor, decidieron salir del estado de Chiapas y se fueron a otro".

“Uno fue desaparecido y el otro asesinado, ellos no tenían nada que ver en contra, y apoyamos porque al gobierno se le hace fácil hostigar y desaparecer, eso es técnica, nosotros como estudiantes siempre hemos sido hostigados, reprimidos a causa de que pensamos diferente, atentamos contra los planes del gobierno, en querer una educación mejor, salir adelante, como normal provenimos de comunidades indígenas donde están en marginación, olvido, en muchas de nuestras comunidades no llega la energía eléctrica, el transporte”, dijo Rosa López, estudiante de la normal.

Parte de la protesta explicó es para manifestar su descontento en la forma de dar educación de parte de gobierno “que no es como lo dicen”, es todo lo contrario a lo que dicen, y por ejemplificar, a inicios de este año intentaron hacer un recorte presupuestal del 95 por ciento de las escuelas normales.

Lamentaron que en la búsqueda y protestas por una mejor educación, les han enviado a policías, tanques, corriéndose como delincuentes en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, y lo han hecho en la capital del estado, “porque ahí nos hacen caso, si nos quedamos en Zinacantán no nos escucharían”.

"Hasta ahora no hemos recibido ningún tipo de apoyo porque nuestro problema principal es que no nos han regresado, no contamos con plantilla docente, hasta ahora hemos sacado el promedio con profesores limitados, no tenemos un profesor de acuerdo al mapa curricular o lo que debería ser, estamos en carencia", abundó.











Acompañado de Carlos López, pidió al gobierno cumpla sus promesas y "no solo se llenen la boca en las campañas, que va ver mejoras en salud, educación y realmente en el poder no cumplen nada, claro es el ejemplo de Andres Manuel que decía que se reforzarán a las universidades interculturales y dónde queda el apoyo, estamos en carencias, dónde queda el apoyo”.