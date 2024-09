Más de 2 mil alumnos no iniciaron clases en Pantelhó

Debido al conflicto armado en el municipio de Pantelhó, donde actualmente operan dos grupos armados que mantienen el control del municipio desde hace varios meses, miles de niños perdieron meses de clases durante el ciclo escolar 2023-2024, y que este año ciclo escolar 2024-2025 no se iniciaron clases, más de 200 maestros no llegan a las comunidades, los balazos salen desde los cerros de las comunidades de este municipio.

Lo anterior, en entrevista telefónica de uno de los docentes de educación primaria en el municipio de Pantelhó, dijo que, debido al conflicto armado que existe entre dos grupos civiles en el municipio no concluyó el ciclo escolar 2023-2024 y tampoco iniciaron las clases del ciclo escolar 2024-2025, porque no existen las condiciones para impartir clases y mucho menos los alumnos no existen las condiciones de presentarse en las aulas, y que aproximadamente son más de 2000 niños sin recibir clases y más de 200 maestros que han dejado de trabajar en el municipio.

“Desde que iniciaron los problemas en Pantelhó, constantemente hay enfrentamientos entre dos grupos antagónicos, ya va a salir el año que no hay clases en Pantelhó, lamentablemente este ciclo escolar no iniciamos porque siguen los enfrentamientos, si vamos a la comunidad no se sabe si llegamos bien, o de regreso te pueden emboscar, las balas salen cada rato desde los cerros, cuando pasa el transporte que son camionetitas tipo Nissan son atacados a balazos, te matan y esto va parejo para todos los que transitan en la carretera, en el municipio están cerrados las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, son 83 comunidades perjudicadas, hay más de 2000 alumnos que no están acudiendo a clases, y más de 200 maestros que no están acudiendo a las escuelas, hay temor en todos lados porque podrían ser atacados a balazos a lo que transitan en las carreteras”, señaló.

Finalmente, dijo que el gobierno no ha pretendido buscar una solución para que las y los alumnos puedan acudir a clases, y que desde el año 2023 no han recibido clases y menos este año 2024 no están acudiendo a las aulas, hay riesgos para acudir a las escuelas, por lo que urgen a las autoridades correspondientes involucrarse y buscar una solución definitiva este conflicto para que los alumnos puedan iniciar clases y concluir el ciclo escolar correspondiente al 2024-2025.

