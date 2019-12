Alza de inseguridad en San Cristóbal, se roban una virgen de Guadalupe

San Cristóbal de Las Casas.- Mario Guadalupe Cruz Villegas, presidente del consejo vecinal del Barrio de Guadalupe lamentó que la inseguridad en esta ciudad este a la alza tras la llegada de la presidenta Jerónima Toledo, al grado de que el pasado miércoles se robaron una imagen de la virgen de Guadalupe y un Azteca, traídos por los vecinos desde hace aproximadamente 10 años de la basílica en la Ciudad de México.





El barrio está respondiendo bien y molestos por el robo de la imagen de la virgen y un azteca, estamos preocupados por tanta inseguridad en San Cristóbal, y como vecinos del barrio estamos molestos porque de balde esta caseta, y está fuera de servicio, pedimos a las autoridades que pongan la mano en el corazón y nos manden un policía para resguardar el espacio, porque al final de cuenta el espacio no es solo del barrio, dijo.





En entrevista, contó que él se enteró del hecho alrededor de las 10:45 de la mañana a lo cual tomó evidencias y sobre eso acudió a presentar la denuncia correspondiente ante el ministerio público “porque no podía ir sin pruebas”.









Aunque no reveló el costo de las imágenes pues ya tiene ese dato la fiscalía, detalló que se robaron la imagen de la virgen de Guadalupe y un azteca, por lo que llamó a la población que si alguien llega a vender o ven ofreciendo imágenes de un tamaño de metro y medio, informen a los números 67 9 18 90 0 63 1 65 25, para que se realice la denuncia.

Se dice que las imágenes aparecieron en un terreno baldío, dijo que son solo rumores, y hasta que él no los vea físicamente o sepa donde realmente esta, no lo puede dar por hecho “necesito comprobarlo”.





Nosotros lo solicitamos a la ciudad de México, porque queríamos tener un lugar bonito, parecido a la basílica y fue una preocupación de los vecinos, de las juntas que querían un espacio y fue que compramos la imagen en la ciudad de México, la trajimos de allá, de esas dimensiones no hay aquí en san Cristóbal, tendrá unos 10 años aproximadamente, añadió.





Cruz Villegas lamentó que este sea el segundo robo que han tenido, ya que además les robaron una bomba cisterna, “pero no pude hacer nada porque no era representante del barrio, no tenía las facultades, ahorita como las tengo, me tome la atribución de hacer la denuncia”.

Informó que este viernes acudiría a ratificar su denuncia y se esperaba que por la tarde de este viernes acudieran elementos periciales en la materia a realizar las verificaciones como son observar las cámaras C4 que hay “y las cámaras de los hoteles, vienen con una orden”.

