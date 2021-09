Ambientalistas en San Cristóbal piden respaldo de la CNDH por destrucción al medio ambiente

San Cristóbal de Las Casas.- El Consejo Ciudadano para el Agua y el Territorio de la Cuenca de Jovel pide de nuevo la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para que emita una nueva recomendación a las autoridades locales, estatales y federales, para que se tomen acciones de protección al medio ambiente.

En entrevista vía telefónica con Martín López López señaló que han solicitado el apoyo de Rosario Piedra titular de la CNDH, ante la apatía y omisión de las autoridades que no han cumplido con sus obligaciones de protección al ambiente, “presentamos una queja el 22 de agosto y esperamos muy pronto salga una nueva recomendación”.





“Es una decisión que tomamos porque la Comisión ya emitió la recomendación, y quien no aceptó fue el Ayuntamiento de San Cristóbal, es por eso que paralelamente desde 2017, se había demandado a las autoridades locales, estatales y federales de no estar respetando nuestro derecho a un medio ambiente sano, al agua y equilibrio ecológico”, dijo.

Agregó que no lo aceptan porque no son las únicas autoridades encargadas de cuidar el medio ambiente “dicen que está mal postulada la queja, que no solo les toca a ellos, lo que nosotros decimos es que es una responsabilidad de la actual administración y las pasadas así como la Fiscalía y la Secretaría de Medio Ambiente, que no han acatado varias disposiciones”.

Carta emitida a Rosario Piedra titular de la CNDH / Foto: Cortesía

“Le volvimos a recordar a la Comisión una queja que no nos han respondido, va ser próximamente emitida la recomendación a varias dependencias, aunque están buscando no se emita la recomendación, le pedimos a la presidenta Rosario Piedra, emita lo más pronto posible, si no lo hacen van a seguir siendo destruidos los humedales”, agregó.

Finalmente, dijo que van a continuar haciendo acciones jurídicas, legales, y aunque no descartó hacer manifestaciones y bloqueos, advirtió que acudirán a instancias federales e internacionales.