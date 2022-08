Anomalías en el transporte público limitan el pago de seguros: Asesores

"Asesores de empresas aseguradoras dieron a conocer que entre las anomalías que se reflejan en un accidente vial y que limitan el pago de los seguros, especialmente en el transporte público, se derivan porque se adquieren pólizas básicas y al final el usuario es quién queda desprotegido.

Entrevista a dos asesores de reconocidas empresas de seguros, que pidieron omitir sus identidades y a quienes identificamos como A y B, revelan que en el caso de transportistas por lo regular adquieren las pólizas de seguros más básicas, y no el de cobertura amplia que protege al asegurado, así como todos los daños que se ocasionen en el siniestro.





El fondo del seguro básico en una Urvan es de 3 millones de pesos, y si en un percance pierden la vida 10 personas, el fondo queda muy bajo. / Foto: Miguel Rojas | Diario del Sur





El asesor de seguros A, menciona que entre las anomalías que limitan el pago del seguro están: que el chofer no tenga licencia, que la unidad no pase la revisión mecánica, que el conductor se dé a la fuga, por sobrecupo y porque en un accidente donde hay varios muertos no alcance el fondo del seguro a cubrir todos los gastos.

“El fondo del seguro básico en una Urvan es de 3 millones de pesos, y si en un percance pierden la vida 10 personas, el fondo queda muy bajo para pagar a los familiares de los afectados, ya que el pago de indemnización por muerte es muy caro ante la fiscalía”, detalló el asesor de seguros.





Seguros tienen un tope y se requiere denuncia

Menciona, que todos los seguros en la actualidad tienen como tope que se haga ante las autoridades, pues muchas personas no van a poner su denuncia y no dan un desistimiento para liberar al chofer o la unidad del transporte público.





Detalló que, para evitar detalles ahora los pases médicos o reembolsos que se tengan que dar, los hacen ante la fiscalía porque es la única forma que se tiene para obligar a los pasajeros que se desistan.

El asesor B, evidenció que todas las unidades del servicio público tienen la póliza de Responsabilidad Civil que es la más barata y cubre la atención médica a terceros, sin embargo, cuando llega un familiar, amigos o esposa ingresan a su pariente a una clínica muy cara y en muchas de las ocasiones no tiene convenio con la aseguradora hay problemas.





Aclaró, que los seguros sí pagan, pero no lo hacen al momento como lo piden los parientes, ya que es un reembolso, lo cual, lleva su tiempo por no tener convenio con la clínica a donde llevan a sus familiares.

Comentó, que en los hospitales sólo por ingresar un lesionado de accidente y sin hacerles algo les cobran entre 3 mil a 4 mil pesos, para moverlos a los hospitales con los que tienen convenio hay que pagar en su totalidad lo que piden.

“Todas las pólizas tienen condiciones generales que obligan al que compra el seguro, así como a las aseguradoras a garantizar los daños de los pasajeros, siempre y cuando presenten licencia actualizada, tipo de vehículo o ruta que cubren ya sea federal o estatal”, apuntó.





Recomendación de CONDUSEF

Se cree que el seguro es un servicio por el cual se cede una responsabilidad a la compañía aseguradora, mediante el pago de una tarifa mensual o anual, que varía según la naturaleza del riesgo. Esto en principio es correcto, sin embargo, debemos aclarar que la operación de los seguros básicamente, es también el cumplimiento de un contrato por las partes.





La operación de un seguro es más bien el acuerdo a través del cual una persona jurídica denominada asegurador, debidamente autorizada, toma los riesgos que otra le transmite, a cambio de una cantidad de dinero llamada prima.

Estas partes que manifiestan sus responsabilidades por conducto de la firma de un documento llamado póliza, son: la aseguradora, que asume el riesgo; el contratante, quien compra el seguro; el asegurado y/o beneficiario que es quien recibe la indemnización al materializarse el siniestro.

El pago de los siniestros es una obligación de las aseguradoras, pero no olvidemos que el acuerdo es válido, siempre y cuando todos cumplan su parte. Por ello, el asegurado debe cuidar cinco puntos para garantizar por completo la protección deseada: Declaración exacta de los riesgos, pago oportuno del costo de la prima, cumplir con el reporte del estado de riesgo, observar garantías por escrito y dar aviso sobre el estado del siniestro.