Ante escasez de ganado sube precio de carne de res

Cintalapa. Derivado de la escasez de ganado en esta región del estado por la temporada de estiaje, los tablajeros chimbombos se vieron obligados a subir de 140 a 160 el kilo de pulpa de carne de res, así lo dijo a conocer la presidenta de la unión, Dora Chávez Jabalera.

Comentó que tras una reunión celebrada en las instalaciones de dicha unión, los 65 integrantes decidieron incrementar el precio únicamente a la pulpa, respetando el de hueso, costilla y chamorro, (hueso a 80 y los otros dos mencionados a 100).





Derivado de la escasez de ganado en esta región del estado por la temporada de estiaje, los tablajeros se vieron obligados a subir de 140 a 160 el kilo de carne de res / Foto: Marcos Ramos | El Heraldo de Chiapas





La entrevistada dijo que al llegar el tiempo de agua y si ya hay abasto de ganado, se volverían a reunir para acordar si le bajan al precio del kilo o lo dejarían así como está, en 160 pesos.

“Quiero dejar en claro que el animal que nosotros vendemos al público son de potrero, lo compramos acá en Cintalapa en los ranchos, colonias o ejidos, pero también en existe el de establo, este es un poco más caro, por eso en esta temporada nosotros sufrimos y hay compañeros que hasta tres días se quedan sin trabajar por no conseguir la materia prima para poder abrir su carnicería, sostuvo Doña Dora.

Reconoció la entrevistada que no ha visto mermada sus ventas, la gente sigue llegando a la carnicería de su preferencia a comprar, solo que ahora solo pagan un poco más, dependiendo los kilos que lleven, pero si no es pulpa, los precios por kilo no se movieron.





Dijo la líder de los tablajeros que todos acordaron que como precio tope son de 160 el kilo de pulpa, de ahí no deben pasarse para no afectar aún más la economía familiar. En ese sentido y por el incremento, existen algunos negocios que ya están vendiendo hasta en 15 pesos un taco.

Una ama de casa que llegó a comprar en la carnicería de Doña Dora, nos dijo que ahora va comprar un poco menos de carne o lo cambiará por costilla o chamorro, aunque no descarta la posibilidad de comprar pollo o puerco para no verse tan afectada con sus gastos diarios.