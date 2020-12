Aplican operativo contra transporte, piden haga uso del cubreboca

Ocozocoautla.- Autoridades de salud en coordinación con Protección Civil y Policía Municipal realizaron un operativo en la zona centro de la ciudad para garantizar que transportistas cumplan con las normas de hacer uso de cubre bocas, a fin de evitar riesgos de contagio.

Desde el pasado fin de semana se incrementaron los operativos de prevención con respecto al tema de salud, en el cual autoridades se han puesto estrictos para que ninguna persona sin el uso de cubre bocas pueda ingresar al área comercial del mercado y sitios aledaños donde se ubican los cercos.

En la acción realizada este miércoles, las autoridades detuvieron a los transportes públicos de las rutas comunitarias, así como los mototaxis locales y las unidades que viajan a la capital chiapaneca para emitir la recomendación obligatoria del uso del cubre bocas.

Municipios Llaman a evitar reuniones masivas por Covid-19

Asimismo pidieron a los pasajeros cumplir con las medidas sanitarias, exigiéndoles que no se retiren el cubrebocas durante su viaje, pues de esta manera se puede reducir el número de contagios Covid-19 en el municipio.

También fueron claros en pedirle a los usuarios para que realicen su denuncia en caso de que algún conductor no cumpla con las medidas sanitarias que marca la ley, mientras que a los transportistas les ordenaron no permitir el acceso a sus unidades a las personas que no porten cubre bocas, pues de esta manera de podrán cuidar entre todos.

Esperan que con estas medidas y con la responsabilidad ciudadana, se pueda lograr el objetivo de reducir el número de contagios y que la gente pueda volver a la nueva normalidad.