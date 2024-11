Artesanas de San Cristóbal esperan vender sus productos en este puente

Durante el gran puente de cinco días en San Cristóbal de las Casas, los comerciantes y artesanas de la ciudad señalaron que, si bien son bienvenidos los turistas, no hay descanso para ellos, ya que su labor no se detiene. Aunque los turistas visitan la ciudad durante estos días, para los vendedores no existe "puente", pues trabajan a diario, sin días libres. No obstante, siguen atendiendo a los visitantes con el objetivo de vender sus productos de artesanía.

En entrevista, una de las artesanas expresó: "En San Cristóbal es muy poca la presencia de gente, pero se espera que en estos días de puente puedan llegar más personas de fuera a comprar productos de artesanía, así como en otras tiendas que existen en la ciudad. Confío en que este fin de semana pueda aumentar la venta, porque ya se está acercando diciembre y este mes podría significar un repunte en las ventas", comentó.

Artesanas esperan que las visitas sean frecuentes durante este puente / Foto: Gilberto Morales / El Heraldo de Chiapas

La artesana agregó: "Aquí en San Cristóbal ha estado un poquito tranquilo, no se está vendiendo mucho, espero que en los próximos días haya un poquito más de gente. Puede venir gente de aquí mismo, pero las ventas están muy tranquilas. Vamos a ver si vienen personas de afuera, para que compren los productos. Estamos en domingo y nos falta poco para que termine el puente. A ver si llegan más personas y podemos vender nuestra mercancía. Para nosotras, en diciembre, ya empieza la temporada alta, así que estamos esperando a los visitantes para que nos compren algo", indicó.

Finalmente, al realizar un recorrido por otras tiendas de comercio en la ciudad, se observó que no hay presencia de compradores. Aunque las calles están llenas por ser domingo, la actividad comercial es prácticamente nula. Los vendedores comentaron que, para muchos de ellos, no hay puente vacacional, ya que tienen que trabajar para subsistir. "Los que disfrutan este puente son los que trabajan en el gobierno, pero para nosotras y nosotros no hay descanso, tenemos que trabajar, porque si no, no vamos a comer. Así que, a trabajar todas y todos", expresaron.