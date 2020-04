Aseadores de calzado en San Cristóbal piden apoyo

San Cristóbal de Las Casas.- Aseadores de calzado del parque central de San Cristóbal, pidieron el apoyo a las autoridades de los tres niveles de gobierno, ya que tras el cierre de la plaza catedral y andadores de esta ciudad, su trabajo ha bajado, siendo que ellos viven al día.









Nos dicen que hay pandemia, aquí en San Cristóbal o se ha escuchado muertos, pero si nos ha afectado todos, porque nosotros aquí vivimos al día, no tenemos entradas como los policías, servicios públicos, ganan trabajen o no trabajen, tiene sus quincenas, nosotros como grupo de boleros, de la lista somos 15, somos dos grupos, los que trabajan en el ayuntamiento, dijo Noé Pérez, uno de los aseadores.









Entrevistados al respecto, explicó que hasta las 11 de la mañana solo había boleado tres pares, cuando lo normal es de 7-8 pares; “ha bajado y estamos amontonados, y nos dijeron oficiales que no podemos sacar las sillas, queremos que nos apoyen para que no nos molesten”.

Nicolás Huet Vázquez, aseguró que esta situación les afecta ya que a pesar de los exhortos que les han hecho de “quédate en casa” no pueden porque tienen sueldos al día “pero so el gobiernos nos diera un dinerito, no de locos estuviéramos aquí sentados, que nos den algo quincenal tenemos derechos de quedarnos en casa como dice la presidenta”.









Si nos movemos de aquí a la otra plaza, nosotros tenemos años y tenemos nuestros clientes, ya voy haciendo tres pares porque son mis clientes, nosotros tenemos permiso de Servicios Públicos, tenemos firmado un papel desde hace tres a cuatro presidentes que han pasado para que estemos establecidos, no pagamos ningún derechos, preguntamos pero no nos han mandado a llamar, concluyó.

/TG