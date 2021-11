Asesinato de dos personas en Chalchihuitán consterna a pobladores, exigen justicia

San Cristóbal de Las Casas.- Pobladores del municipio de Chalchihuitán, denunciaron que en menos de 7 días fueron asesinados dos personas, y que hasta la fecha ha quedado impune o al menos no hay registro de las denuncias correspondientes, aún teniendo conocimiento las autoridades municipales.

Una fuente cercana a Chalchihuitán dio a conocer que el pasado jueves 4 de noviembre, en el paraje Chiquinxulum, fue asesinada a machetazos una persona del sexo femenino, cuando se encontraba descansando dentro de su domicilio.





Horas después fue identificado con el nombre de Elvira “N”, mientras el Juez de paz y conciliación indígena Efraín Díaz Pérez, dio fe del hecho, más tarde fue entregado a sus familiares quienes le dieron cristiana sepultura en el panteón del paraje.

Otro caso se dio la tarde del pasado martes, en el mismo paraje, un asesinado más a machetazos, una persona del sexo masculino, quien fue identificado por los pobladores con el nombre de Sebastián “N”, el mismo Juez y policías municipales se trasladaron a la zona y nuevamente no dieron parte a las autoridades.





Pobladores del municipio de Chalchihuitán, denunciaron que en menos de 7 días fueron asesinados dos personas por lo que exigen justicia / Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas





Pobladores del paraje, se encuentran consternados por los hechos de sangre y exigido a la fiscalía de justicia indígena investiguen el caso, “no debe quedar impune la muerte de estas dos personas” ya que no se sabe si fueron o están notificados.

“El Juez Efraín Díaz Pérez y el director de la policía municipal Javier Díaz, es gente del presidente municipal Gerónimo Luna, queremos que el juez y el director sean separados de sus cargos, porque no hacen nada, además son prepotentes en su cargo, queremos que nos atiendan bien, que no seamos discriminados por nuestras autoridades municipales, están en el poder porque así lo quiso el pueblo, pero que no nos den la espalda”, señaló uno de los pobladores de Chalchihuitán, quien omitió su identidad por temor a represalia.

Finalmente, exigen a las autoridades competentes que detengan los asesinos de estas dos personas, que no queden impune, “Justicia para nuestros paisanos”.