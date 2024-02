Hombre sufre quemaduras graves tras ser atacado con fuego Tila, Chiapas

San Cristóbal de las Casas.- Un individuo del sexo masculino se encuentra recibiendo atención médica en el hospital del ISSSTE en San Cristóbal, debido a quemaduras de tercer grado ocasionadas por un individuo el pasado 31 de enero de 2024, por la noche, en una de las calles de la cabecera municipal de Tila. Existe el riesgo de que pierda un brazo, además de que se le practicarán otras cirugías.

En relación con este incidente, uno de los familiares, quien prefirió mantener su identidad en reserva debido a la inseguridad que prevalece en Tila, narró que su hermano logró identificar a su agresor. Lamentablemente, el Ministerio Público local no atendió el caso, también debido a la inseguridad en el municipio. La Fiscalía de Justicia Indígena de San Cristóbal ya ha iniciado una carpeta de investigación para esclarecer el caso y detener al responsable.

Local Violencia en estación Palenque de Tren Maya afecta al turismo

También puedes leer: Chamula: El municipio con usos y costumbres fuera de ley

"Estamos aquí en la clínica del ISSSTE en San Cristóbal porque tenemos a un familiar internado que sufrió un atentado en Tila y está en estado grave. Desde el pasado 31 de enero, un miércoles, él se encontraba en la calle. La autoridad local y el ejército nos apoyaron durante la madrugada del 1 de febrero para trasladarlo a San Cristóbal y recibir atención médica. Mi hermano fue atacado prendiéndole fuego la noche del 31 de enero. Él tiene un problema de discapacidad y salud mental, específicamente esquizofrenia, aunque está controlada. Afortunadamente, reconoció a la persona que lo agredió, le llaman 'el trampolín' y se llama Heriberto Pérez", señaló el familiar.

Local Paramilitarismo en Chiapas: Un conflicto de tres décadas

Añadió que ya ha pasado por dos cirugías y que se necesitarán más. Por lo tanto, hace un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para incrementar la seguridad en Tila, ya que la situación se ha salido de control. Existe temor en el municipio, con tiendas de abarrotes cerrando desde las 5 de la tarde. Agradeció a la fiscalía de justicia por haber llegado al hospital para abordar el caso.

El hombre sufrió quemaduras de tercer grado / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas

"Mi hermano podría perder su brazo derecho debido a que lo tiene dormido y no puede moverlo, ya que su cuerpo está dañado. Presenta quemaduras en el brazo, el estómago y una parte de la cara. Se requerirán cirugías plásticas que implicarán gastos considerables, y nosotros no contamos con los recursos necesarios. Mi hermano solía ser docente, pero debido a problemas de salud fue retirado de su trabajo y también fue abandonado por su familia. Por ello, hago un llamado a los tres niveles de gobierno para que se haga justicia, que se investigue, porque en Tila no hay autoridad", concluyó.

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️