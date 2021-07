Atemoriza a indígenas presencia de militares en Pantelhó, Chiapas

San Cristóbal de Las Casas.- A pesar de que el pasado viernes ya ingresaron elementos de la Guardia nacional y el Ejército Mexicano, que según un comunicado para tomar el control, la población de Chenalhó vecinos de Pantelhó, aun tiene el temor y prueba de ellos es que en las últimas horas llegaron otras 7 familias, un total de 25 personas de la comunidad La Esperanza a un albergue instalado en la cabecera de Chenalhó, donde el presidente municipal habilitó un espacio, en tanto hay condiciones de retorno.





Tras consultar una fuente cercana al albergue de Chenalhó, indicó que la presencia del Ejército y la Guardia Nacional, lejos de darles esperanza de paz y tranquilidad, les recuerda las imágenes que vivieron un diciembre de 1997 cuando se dio la llamada “Masacre de Acteal”, por lo que han decidido huir de sus viviendas a espera de que las cosas calmen o al menos se sientan seguros como hasta hace algunos años que se confrontan entre grupos antagónicos en Pantelhó.





Es de mencionar que Chenalhó es ajeno a las problemáticas de Pantelhó y que en una entrevista con el Secretario Municipal de Chenalhó, afirmó mantienen buena relación con sus hermanos, pero que quienes viven entre los límites de ambos municipios, se sintieron inseguros y prefirieron huir por las montañas para salvaguardarse.

“No vemos que las personas quieran regresar, aun tienen miedo”, subrayó.





Es importante apoyar con lo que sea a indígenas Tsotsiles: María Sojob

Personas de diferentes sectores como lo es María Sojob, cineasta tsotsil, originaria de Chenalhó, consideró importante seguir apoyando a los indígenas de aquel municipio que no tienen nada que ver en el conflicto de Pantelhó, pero que por su cercanía también estaban en riesgo y ahora que están desplazados requieren de ayuda humanitaria.





Al acudir a dejar algunos insumos que dijo que “como somos vecinos de este municipio, hay gente que está huyendo para resguardar su seguridad porque ya sabemos que en tiempos anteriores ha sucedido lo mismo y no queremos más sangre, hemos venido a apoyar un poco, a traer ayuda solidaria, víveres que es lo que más necesitan, son personas que salieron de emergencia y no trajeron nada, ropa, cobijas, estamos buscando apoyos no solo dentro del municipio o el estado, sino de otros estado, y hay gente que se ha sumado como Michoacán”.





“Lo importante es seguir apoyando a pesar de los conflictos ajenos a mucha gente, y ajenos a la población más vulnerable como son las mujeres, niños, niñas y ancianos, que bueno que la población se esté sumando, solidarizando, eso nos da esperanza de que no se ha perdido ese espíritu”, finalizó.