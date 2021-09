Aún hace falta la cultura de la resiliencia en la población: bomberos

San Cristóbal de Las Casas.- Marco Antonio Sánchez Guerrero, Director del Instituto de Bomberos de Chiapas consideró que aún hace falta promover la cultura de la resiliencia a la población, pues a pesar de las experiencias que han fortalecido a las instituciones en temas de desastres y fenómenos naturales, aún la población se alarma en incidentes como el pasado martes cuando se presentó un sismo de 7.1 grados y epicentro cerca de Acapulco que sacudió al centro y sur del país.

“Tenemos que trabajar las instituciones y la sociedad para generar estas capacidades pero me enfocaría a las madres y padres de familia que son los que cuidan a los hijos, en ausencia del papá o mamá en la casa y que sufren estragos por no tener conocimiento o el estrés que genera el miedo ante este tipo de situaciones”, dijo.





A pregunta expresa, aseguró se ha trabajado pero hace falta más capacitaciones y sobre todo que la población sea partícipe y dejen la apatía cuando se realizan los simulacros que es el ensayo de saber qué hacer ante un fenómeno real.

En el estado de Chiapas aseguró Sánchez Guerrero no hubo daños que lamentar, y únicamente se reportaron personas con crisis nerviosa, “tenemos saldo blanco, no hubo reporte de estructuras colapsadas, fracturas severas, no tenemos ese reporte pero debemos estar preparados”.

Recordó como en el 2017 tres personas perdieron la vida por desconocimiento, evacuaron de manera correcta su casa habitación pero al llegar a una vivienda en frente, en una barda que no sabían las condiciones colapsó y provocó su muerte.

Adelantó que después del 11 de septiembre que tienen programada una capacitación, darán inicio en la elaboración de material para evaluar zonas, acercarse a colonias y crear la cultura de la auto protección.