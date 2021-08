Aún hace falta la renuncia de la alcaldesa de Pantelhó: obispo de San Cristóbal

San Cristóbal de Las Casas.- El Obispo de la Diócesis de San Cristóbal, Rodrigo Aguilar Martínez, dijo que al verse que ya se está atendiendo el tema de Pantelhó por el Gobierno y ya hay un acuerdo, falta que se haga oficial la renuncia de la presidenta municipal ante el Congreso del Estado, “todo es para que haya paz entre la población, que se construya con la verdad, la justicia, con legalidad y que caminen juntos”.

“Esperamos que se haga justicia pero no de desquite, sino de pedir perdón y perdonar, como Iglesia queremos ayudar, ser mediación para que se escuchen las personas y obviamente para quienes sean católicos ahí en la comunidad que compartan su fe y esperanza y quienes no lo sean respetarnos mutuamente y caminemos juntos para que haya una paz verdadera”.

Es de mencionar que la comisión de 20 personas de las 86 comunidades de Pantelhó y las autoridades de los gobiernos federal y estatal acordaron haya una elección de autoridades municipales por Usos y Costumbres.





Lee también: En Chiapas, comunidades de Chilón se solidarizan con Pantelhó





La fecha para llevar a cabo dicha elección se dará a conocer en el transcurso de la semana, después de que este lunes se haga una asamblea que reunirá a representantes de 86 comunidades, donde también se hará un consenso para que se investigue a los retenidos del pasado 26 de julio, acusados de ser sicarios.

Pedro Cortés López, representante de los Comisariados Ejidales de Pantelhó, adelantó que en la asamblea determinarán la situación de los retenidos, y aunque no lo dijo, otros de los involucrados de manera extraoficial, abundó hay la posibilidad de entregarlos directamente a las autoridades.

Cabe señalar que tras concluir la mesa de diálogo instalada el 6 de agosto, Leonel González Reyes, coordinador de Asesores de Delegados de la Secretaría de Gobierno, sostuvo que aún no llegan o no se concretan los acuerdos y continuarán con las mesas de diálogo, no emitió comentario por los más de 20 retenidos del pasado 26 de Julio, “pero vamos bien, vamos bien”.