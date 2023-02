Autoridades de Chenalhó golpean a integrantes de las Abejas de Acteal

La mesa directiva de la Sociedad Civil las Abejas de Acteal, en un escrito denunciaron que autoridades comunitarias pertenecientes Partido Verde Ecologista de México en Chenalhó, golpean y humillan ha pobladores de la comunidad Bachén, integrantes de las Abejas de Acteal, para evitar ser desmantelados sus servicios de luz eléctrica por parte del agente rural municipal.

“El caso de desmantelamientos de servicio de agua y luz eléctrica de las abejas de Bachén, es muy grave lo que está ocurriendo entre indígenas tsotsiles en el municipio de Chenalhó, nuestros compañeros fueron insultados, agredidos y golpeadas a mujeres y hombres de la comunidad, las víctimas son miembros de las Abejas de Acteal, de este acto los responsabilizamos a estos señores: Antonio Jiménez Arias agente rural municipal, Cristóbal Pérez Pérez presidente del comité de educación, Miguel Hernández Vázquez patronato de luz eléctrica, junto con 60 hombres aproximadamente, llegaron al poste de luz de donde tiene tomado el suministro de energía a nuestro compañero Miguel Pérez Pérez con el objetivo de cortarle dicho servicio al igual que nuestro compañero José Vázquez Pérez”, cita el escrito.

La molestia de los agresores, es que el pasado 4 de febrero los integrantes de las Abejas junto con el resto de las familias decidieron reconectar dichos servicios después de 6 meses de haberles sido desmantelados por estas mismas autoridades comunitarias, el hecho fue que la víctima Miguel Pérez Pérez no aceptó un cargo de comité de educación ya que existe un acta de acuerdo elaborada en el año de 2014 que regula formas y tiempos en cuanto a cargos y para mantener la armonía en dicha comunidad.





Autoridades comunitarias pertenecientes PVEM en Chenalhó, golpean y humillan ha pobladores de la comunidad Bachén, integrantes de las Abejas de Acteal / Foto: Abejas de Acteal





“Cuando nuestras compañeras y compañeros de la organización las abejas se enteraron de que las autoridades de Bachén y su gente cortarían los servicios de luz eléctrica a nuestro compañero Miguel y José, se organizaron rápidamente para evitar que se los cortaran; las mujeres y hombres rodearon el poste de luz, y en ese momento se acercaron en modo agresivo Antonio Jiménez Arias, agente rural municipal, mientras una compañera de las abejas le pidió a esta autoridad que no cortaran los cables de luz y que mejor se platicara de manera respetuosa, a lo que el agente mencionado respondió así; “la gente ya no se puede calmar, además tú eres mujer, no tienes derecho a hablar aquí”, señalaron.

Finalmente, las abejas de Acteal, exigieron un altos a los hostigamientos y amenazas, “hermanas y hermanos, quienes conocen nuestra lucha, les pedimos difundan esta información, ayúdenos a denunciar estas arbitrariedades vergonzosas hacia nuestra organización.