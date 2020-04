Autoridades desmienten intolerancia religiosa en Chalchihuitán

San Pablo Chalchihuitán.- Autoridades municipales de Chalchihuitán, así como del paraje Canach, desmintieron que el retiro de la comunidad de Lorenzo Sánchez Pérez, se deba a intolerancia religiosa, toda vez que fue al rechazar un cargo tradicional que es rotativo a todos los pobladores él mismo se retiró de la comunidad por lo que fue nombrado “no grato”.

Durante una asamblea realizada en el salón de usos múltiples del paraje Canech de este municipio, al que acudieron Elena Cruz Cruz, Presidenta constitucional; Sara Nuñez Sánchez, presidenta legítima del pueblo; María Pérez Hernández, Juez de paz y conciliación indígena; Rafael Pérez Girón, Agente municipal; Ernesto Gómez Díaz, Secretario, explicaron que fue el pasado 4 de marzo decidió retirarse de la comunidad por voluntad propia, y no aceptar el cargo de “Capitán”.

En dicha asamblea a acudieron también Aureliano Pérez Sánchez, Comité educación; Reynaldo Sánchez López, Patronato de obras, donde se dejó en claro que el profesor Lorenzo Sánchez mintió al informar a los medios de comunicación que había sido expulsado de la comunidad.

“Se desmiente dichas declaraciones ya que el pasado 4 de marzo del 2020, Lorenzo Sánchez, dio a conocer a las autoridades municipales y de la comunidad, que por voluntad propia decidió ya no pertenecer a la comunidad toda vez que se niega aceptar el cargo tradicional de capitán en la comunidad de Canech, cargo que a través de asamblea de la comunidad le había sido designado, por lo que la comunidad acuerdan nombrar persona no grato”, refieren en una minuta.

Citan que el pasado 2 de abril del presente año Sánchez Pérez decidió regresar a la comunidad para reconciliarse con ellos y no fue aceptado por los habitantes, cosa que no depende de las autoridades, y por lo consiguiente “manifestamos los habitantes de la comunidad que la denuncia pública que realizó es falsa, ya que no pertenece a ninguna religión y ha manifestado ser de libre pensamiento y estar encontrar de las doctrinas religiosas”.

“La comunidad se deslinda de las acusaciones del profesor Sánchez Pérez donde manifiesta haber sido amenazado y expulsado de la comunidad y no existe agravio encontrar de sus bienes como terrenos, casa de su propiedad, lo cual se le han respetado sus derechos humanos”, subrayan.

Rechazan que Lorenzo Sánchez utilice su libertad de expresión para calumniar a católicos y autoridades de la comunidad, pues las denuncias realizadas “son falsas y solo buscan provocar y desestabilizar a la comunidad”.

“Solicitamos a las autoridades su pronta intervención para deslindar responsabilidad alguna a las autoridades municipales y del paraje Canech municipio de Chalchihuitán”, concluyen.

