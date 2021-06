Autoridades ejidales resguardan la comunidad Alfonso Moguel

Ocozocoautla. - Autoridades ejidales del poblado Alfonso Moguel mantienen cerrada la entrada a su localidad esto debido a que buscan garantizar la tranquilidad y que no se repitan los disturbios ocurridos hace tres años.

De acuerdo con los miembros del comisariado ejidal en una asamblea realizada el pasado 18 de mayo se determinó realizar la vigilancia en la entrada principal de la comunidad a fin de que personas ajenas al proceso electoral y que no son de este poblado no ingresen pues recuerdan que en el 2018 hubo una serie de disturbios que derivó en la quema de casillas y que por consecuencia no fueron contabilizados sus votos.





Foto: Omar Ruíz | El Heraldo de Chiapas





Ante esta situación es que el Comité de Vigilancia ha cerrado el acceso en el cual se ve visiblemente a las personas portar arma de fuego ya que no quieren que cualquier persona pueda ingresar a desestabilizar la paz social, en lo que consideraron deben ser unas elecciones pacíficas.

Informaron que una vez que se contabilice todos los votos y se cierre la paquetería electoral se volverá a abrir el paso a la comunidad, no sin antes acompañar a los funcionarios de casilla a dejar toda la papelería electoral.