Autoridades no dan solución a problemas en el SAPAM

San Cristóbal de Las Casas.- El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (Sitrassapam) aseguran que son las autoridades municipales que preside Jerónima Toledo, de quienes no hay disposiciones para arreglar estas diferencias como están mencionando en los medios de comunicación.

En un comunicado, aseguran que han tenido acceso al diálogo, y como muestra es que tienen minutas firmadas las cuales no han sido cumplidas, y lo único que han logrado del director del organismos de SAPAM, “es amenazar en mandar la fuerza pública en contra de los trabajadores para aplicar el estado de derecho”.

Municipios Sin agua San Cristóbal, ya hay molestia de usuarios

“Eso da a entender que únicamente quiere la provocación y no la solución de este conflicto. Queremos hacer público que si algo nos llega a pasar como mesa directiva del Sitrassapam y/o a alguno de los trabajadores agremiados a este sindicato; laboralmente, físicamente y verbalmente. No solamente a nosotros si no también a nuestros familiares, hacemos responsables directamente al señor Jesús Carmona de la Torre, y a la Junta de Gobierno del SAPAM, ya que han demostrado que no tiene la capacidad de dialogar ni cumplir su palabra”, señalan.

Reiteran su compromiso en el servicio de agua a los usuarios y piden su comprensión ante la falta de atención de las autoridades competentes, “que son los responsables directos por la falta de agua en varias zonas de esta ciudad”.

Y es que desde el pasado 10 de mayo se declararon en paro, ante la falta de cumplimientos de sus demandas como derechos a la salud, libertad sindical, a renuncia de los directivos, por las constantes violaciones a sus derechos laborales, falta de cumplimiento al contrato colectivo, falta de medicamentos, entre otras