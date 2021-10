Autoridades realizan operativos en Coita ante incremento de autos robados

Ocozocoautla.- Autoridades de las diversas corporaciones de seguridad han llevado a cabo un operativo en los principales cruceros de esta ciudad a fin de identificar vehículos con reporte de robo.

Cabe destacar que el robo de automóviles en la región valle zoque e la entidad ha sido un tema que se ha tocado en las reuniones de seguridad, motivo por el cual las corporaciones de seguridad se han dado a la tarea de coordinarse a fin de garantizar la propiedad de los legítimos dueños de los vehículos.





En este sentido, personal de la policía municipal, de la estatal preventiva, agentes ministeriales y policías de tránsito montaron un retén en los principales cruceros de esta ciudad, dando inicio en la vía que conecta hacia Villaflores, en donde se hizo una revisión exhaustiva de los vehículos que por allí transitaban.

Señalaron que en la revisión de cada vehículo se checa el número de serie y las placas, subiéndose la información a la plataforma para verificar que no presente reporte de robo.





Asimismo explicaron que la revisión también contempla el supervisar que no lleven armas al interior de la unidad o que no transporten estupefacientes, esto a fin de que no exista riesgo para la ciudadanía.

Detallaron que en este primer operativo contra el robo de vehículos efectuado en el inicio del periodo de la administración municipal no se encontraron irregularidades, sin embargo tienen previsto continuar con estas acciones en las zonas carreteras más transitadas del municipio, con el objetivo de que la población se sienta segura y se reduzca el número de robo de vehículos en la región.