Crisis en el ayuntamiento de Altamirano: sin recursos para pagar a los empleados

A 18 días de haber iniciado la nueva administración del municipio de Altamirano, encabezada por el presidente municipal constitucional Gaspar Sántiz Jiménez, militante del Partido del Trabajo, ya enfrenta problemas dentro de su gestión. Cerca de 70 trabajadores del Ayuntamiento no han recibido el pago de la primera quincena de octubre, lo que ha desencadenado protestas por parte de los mismos empleados, quienes exigen el pago correspondiente.

Los cerca de 70 trabajadores del Ayuntamiento, así como personal del DIF Municipal, denunciaron que el actual presidente municipal, Gaspar Sántiz Jiménez, ha afirmado que el Ayuntamiento no tiene recursos para cubrir la primera quincena de octubre y que se desconoce cuándo se pagarán los sueldos de cada uno de los trabajadores del Ayuntamiento de Altamirano.

Municipios La falta de agua potable sigue afectando a los pobladores de Altamirano

Los empleados indicaron que podrían manifestarse, ya que, a 18 días de haber comenzado a trabajar en el Ayuntamiento, no se les han cubierto los haberes correspondientes del 1 al 15 de octubre. “El presidente nos dijo que no tiene dinero, que no hay paga en el Ayuntamiento. Nosotros ya llevamos 18 días trabajando; ahora nos dicen que no hay dinero en la presidencia municipal, pero ellos ya cobraron, y nosotros desconocemos para cuándo nos van a pagar”.

Finalmente, los denunciantes, quienes pidieron el anonimato, instan a las autoridades del municipio a solicitar recursos en la hacienda o al Congreso del Estado, y enviar los fondos correspondientes al año 2024 para que puedan cubrir los pagos atrasados a los empleados del Ayuntamiento. Exigen de manera urgente al presidente municipal que pague a sus trabajadores y temen ser cesados de sus áreas de trabajo. “El presidente municipal pertenece al Papich, pero nosotros pedimos que nos paguen; no nos interesa si pertenece a una organización”.

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más ⬇️