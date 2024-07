Baches en temporada de lluvia provocan accidentes

San Cristóbal - Desear hace muchos años, la ciudadanía han denunciado sobre los baches y hoyos que existen en las calles de San Cristóbal, en temporada de lluvia genera encharcamientos, y los hoyos y baches desaparecen, y podrían sufrir accidentes automovilísticos, o las mismas personas que caminan podrían ser tragados por estos hoyos, por lo que piden a los responsables reparar estos desperfectos, así poder evitar accidentes lamentables.

Lo anterior, al realizar un recorrido en diferentes calles de la zona norte y poniente de la ciudad, se encontraron hoyos, sin tapas los drenajes y en temporada de lluvia las personas que no conocen esta calle pasan con sus vehículos y sufren accidentes, afortunadamente hasta el momento no se han registrado accidentes, piden que sean solucionados los desperfectos, para evitar accidentes de tránsito.

Calles en mal estado provocando afectaciones a los ciudadanos / Foto: Gilberto Morales / El Heraldo de Chiapas

“Fíjate que yo he visto sin tapa los drenajes, los drenes fluviales llenos de basura, cuando llueve desaparecen estos hoyos, al pasar un carro, una bicicleta, moto o personas, ahí podrían sufrir accidentes, porque mucha gente no conoce las calles, yo pido al responsable solucionar estos desperfectos, porque la lluvia va a continuar y no queremos que sufran accidentes como en otros lugares”, señaló un vecino de la zona poniente de la ciudad.

Finalmente, pidió a la ciudadanía no tirar sus desechos en la calle, que esperen el toque de la campana para pasar el recolector de basura, “mucha gente los deja sus bolsas de basura y en temporadas de lluvia los arrastra las fuertes corrientes, y tapan los drenajes, los drenes pluviales y también genera encharcamientos o inundaciones, afortunadamente no ha habido inundaciones, invito a la gente que no tiren sus basuras en las esquinas, que seamos conscientes también, y que no solo las autoridades estén pendientes, sino que la gente deben estar cooperando también”.

