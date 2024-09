Fuerte balacera entre los límites de Pantelhó y Chenalhó

Esta mañana del miércoles se registró una fuerte balacera entre los cerros de los municipios colindantes de Pantelhó y San Pedro Chenalhó ubicados en la región altos del estado de Chiapas, los pobladores para evitar que sean alcanzados por una bala perdida se vieron obligados permanecer dentro de sus domicilios y hasta las 11:30 de la mañana de este día continúan los balazos en la región y la misma población piden resguardarse dentro de sus domicilios.

Lee más: Lluvia de balas atormenta a los habitantes en Pantelhó

Pobladores vivieron una fuerte balacera en los límites de Pantelhó y Chenalhó 🚨

📲 https://t.co/anyoSlQGu7 pic.twitter.com/TEJvPzHmhM — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) September 11, 2024

Denunciaron que en los cerros de las comunidades Las Palmas y San José Tercero y la comunidad Tzanembolóm, municipio de Pantelhó y Chenalhó respectivamente, se escucharon por lo menos más de 50 balazos de diferentes calibres, mientras el grupo interinstitucional conformado por el ejército, la guardia nacional y policía estatal no se han presentado en el lugar debido a las condiciones el clima.

Local ¡Semana violenta! Tuxtla Gutiérrez atestiguó homicidios, asaltos y secuestros

"Tengan mucho cuidado, ahorita hay mucha balacera ahí en Tzanembolom y en San José Tercero yo creo que se enfrentaron los Herrera y el Machete, no salgan de sus casas si no tienen nada que hacer mejor no salgan, hasta ahorita se escuchan los balazos desde los cerros y no hay presencia de soldados en el lugar, no pueden entrar porque la carretera es de terracería y hay mucho lodo, cuídense mejor y no salgan de sus casas", dijo uno de los habitantes de Pantelhó.

Finalmente, la misma población pide a los automovilistas no circular en las carreteras de terracería porque podrían ser emboscados o alcanzados por una bala perdida, porque los balazos aún continúan, "oremos para que haya paz en los dos municipios y no sabemos si hay lesionados, porque nadie puede entrar, mejor cuídense en sus casas, pero sí pedimos que entre los soldados aunque sea caminando".

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más ⬇️